Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас

Развод Нюши отложен Тесты Уход Лолиты со сцены Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Воскресенье 21 июля

09:21Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас 06:13Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать? 03:23Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд 00:19Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти 23:09Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 21:17Развитие устойчивости к стрессу: практические советы 18:16Тест для настоящих знатоков русских народных сказок 15:09Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами 12:185 причин для путешествий в одиночку 09:11Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России 22:05Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19:00"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 17:47"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 16:47Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон" 16:03Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой 15:38ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне 14:31"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой 13:21Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо 12:38"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 11:44Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь 10:52Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло 08:56"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода 08:56"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться 08:56"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой 07:21"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики 04:28ТЕСТ для знатоков фильма "Афоня": насколько хорошо вы знаете этот советский кинохит 01:13Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни 21:08"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца 20:06"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы 19:35Тест: кто на что учился? Угадай реальную профессию российских звезд 18:58"Все включено" за 11 млн: дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши 17:56Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея 17:01Готовящаяся к смерти Лолита озвучила основную деталь завещания 15:59"Каким дураком я могу быть!": Ида Галич совершила большую ошибку 13:38Было сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе 11:44Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены 11:1150-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица 10:4190-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ 10:40ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова 09:55Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело 08:44Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали 07:20[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания 04:03Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом 01:22"Пути назад нет": Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов 23:30Любовь Успенскую официально объявили "Достоянием России" 22:17"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке 19:46"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине 19:21"Вопреки нашим желаниям": Фомин сообщил детали развода Алсу 18:49Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя!
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас

Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас
201

Проверь свои знания в этом увлекательном тесте.

Русский язык богат и разнообразен. Зачастую в своей повседневной речи мы вполне способны обойтись без иностранных аналогов. Но, кроме всего прочего, в наш современный язык пробрались также и слова, пришедшие к нам от предков. Они очень похожи на современные, но раньше могли иметь совсем иное значение. Может, вам удастся догадаться, какие из этих слов утратили первоначальный смысл. А если нет, значит, сможете почерпнуть много нового в нашем тесте.

1. Что означает слово "позор"?

А. Стыд

Б. Зрелище

В. Наряд

2. Что означает слово "жир"?

А. Богатство

Б. Лишний вес

В. Злой человек

3. Что означает слово "гость"?

А. Гонец

Б. Купец

В. Путник

4. Что означает слово "надысь"?

А. Необходимость

Б. Неделя

В. Недавно

5. Что означает слово "орать"?

А. Пахать

Б. Кричать

В. Звать

6. Что означает слово "подонки"?

А. Плоты

Б. Жидкость на дне стакана

В. Опасные люди

7. Что означает слово "мымра"?

А. Угрюмая женщина

Б. Мать семейства

В. Красавица

ОТВЕТЫ

1. Б

2. А

3. Б

4. В

5. А

6. Б

7. А

Подпишись в Telegram

21 июля 2024, 09:21
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] для фанатов Людмилы Гурченко: угадайте фильм по кадру с зажигательным танцем

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон"

[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать?

Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать?
Косметолог Наталья Ткаченко рассказала, как справиться с возрастными изменениями на коже. Образование пигмента в коже – это защитная реакция нашего организма на ультрафиолет.

Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд

Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд
Стыдно не пройти этот тест на знание истинно русских блюд. Проверь себя! Русская кухня богата своим разнообразием.

Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти

Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти
Астролог Евгения Грибкова рассказала о борьбе с раком, предательстве супруга, финансовом кризисе и смерти звезды популярных американских телесериалов Шеннен Доэрти. 13 июля 2024 года на 54-ом году жизни умерла Шеннен Доэрти – американская актриса, известная в России по популярным в 90-е годы телесериалам "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные".

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации
Александра Круглова в 14 лет пела перед Аллой Пугачевой на отборе музыкального шоу "Фактор А". Она была фавориткой Примадонны. Многие помнят ее и как звезду седьмого сезона вокального проекта Первого канала "Голос". В команде Ани Лорак Саша представала одной из самых ярких. Казалось, музыкальная карьера пошла в гору Но сейчас молодая исполнительница решила взять паузу и уйти в отпуск... На протяжении последних двух лет о Кругловой чаще писали и говорили в связи с ее занятием благотворительностью.

Развитие устойчивости к стрессу: практические советы

Развитие устойчивости к стрессу: практические советы
Автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин Перукуа рассказала, как бороться со стрессом. Решение любой проблемы начинается с признания того, что она существует.

Выбор читателей

20/07СбтФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 19/07ПтнНовый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19/07ПтнГотов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 19/07Птн"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 19/07Птн"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 19/07Птн"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой