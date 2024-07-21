Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать?

Косметолог Наталья Ткаченко рассказала, как справиться с возрастными изменениями на коже.





Образование пигмента в коже – это защитная реакция нашего организма на ультрафиолет. Этот пигмент образуется для защиты ДНК наших клеток повреждения. Если воздействие ультрафиолета небольшое, то пигмент вырабатывается равномерно, и кожа приобретает красивый ровный загар, который люди стараются получить, находясь на солнце.

Причины пигментации

С возрастом процесс образования пигмента может нарушаться. Загар при этом уже не ложится таким равномерным красивым слоем, как мы хотим, а может проявляться в виде коричневых пятнышек. Это и есть пигментация, которая является одним из маркеров старения.

Нужно помнить, что работа с пигментацией сложная и комплексная. Невозможно купить какой-то осветляющий крем, просто наносить его на кожу дома и только благодаря этому избавиться от пигментации. Нужно отшелушивать клетки кожи, которые уже забиты пигментом.

Косметические процедуры

Здесь нам могут помочь кислотные поверхностные пилинги. Для осветления свежей поверхностной пигментации. Их можно проводить дома самостоятельно, просто нанеся пилинг на некоторое время согласно инструкции. Для удаления более стойкой пигментации эффективнее срединные пилинги, которые делает косметолог в салоне красоты. Такой пилинг интенсивно отшелушивает и стимулирует обновление кожи.

В результате будут появляться новые клетки, уже более светлые. Таким образом, мы избавляемся от клеток, забитых пигментом. Помимо этого важно использовать косметику с компонентами, снижающими синтез меланина, например, витамин С, Азелаиновая кислота, Ниацинамид, экстракты Лимона, Шелковицы.

Профилактика

Пигментация делится на два типа: эпидермальная и поверхностная. В случае эпидермальной (поверхностной) пигментации пилинги и домашний уход с осветляющими компонентами дают хороший, ярко выраженный осветляющий эффект. Бывает, что пигмент пошел намного глубже, в дерму. В итоге мы получаем дермальную или смешанную пигментацию. Тогда могут потребоваться такие салонные процедуры как фототерапия (аппараты BBL или М22) и мезотерапия с осветляющими компонентами.

Для профилактики возвращения пигментации очень важно использовать защиту от солнца c высоким фактором защиты круглый год. Солнцезащитный крем не только предотвращает появление пигментации, а также является защитой от фотостарения, ведь избыток ультрафиолета разрушает коллаген и гиалуроновую кислоту и приводит к ранней потере упругости кожи.