Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами

Предлагаем 5 советов, чтобы быстро прийти в себя после отдыха.

Отпуск – долгожданный период в жизни каждого трудящегося. К нему готовятся, его ждут, но обычно он пролетает так быстро, что оставляет после себя лишь вуаль грусти и счастливых воспоминаний. Психологи раздают направо и налево советы, о том, как легко и безболезненно приступить к работе после отдыха. Но не все они одинаково полезны. Выбрали 5 самых ценных.

1. Рассчитывайте время

Планируйте свой отпуск так, чтобы у вас было достаточно времени на возвращение к работе. Не берите отпуск на последние дни перед началом работы, чтобы у вас было время на адаптацию.

2. Живите по режиму

Постарайтесь вернуться к своему обычному расписанию как можно скорее. Это поможет вашему организму быстрее адаптироваться к режиму работы.

3. Распределите обязанности

Не перегружайте себя сразу после отпуска. Постепенно увеличивайте нагрузку на работе, чтобы ваш организм мог привыкнуть к новому режиму.

4. Делайте паузы

Не забывайте об отдыхе. После отпуска вам может понадобиться больше времени на отдых, чтобы восстановить свои силы.

5. Отдыхайте

Постарайтесь не думать о работе в свободное время. Отдыхайте, занимайтесь хобби, общайтесь с друзьями и близкими. Это поможет вам расслабиться и восстановить энергию для работы.