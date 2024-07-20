Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России

Города России славятся своими необычными названиями. Но мы редко задумываемся о том, как называют жителей этих городов. Иногда все довольно очевидно. Но нередко бывает и так, что, побывав в одном из чудеснейших мест нашей необъятной родины, мы с удивлением осознаем, что даже понятия не имеем, как обращаться к хозяевам этих земель. О том, что русский язык сложен и многогранен, также известно всем, вот поэтому и появились такие непростые, а порой очень странные наименования. Предлагаем проверить свои знания, а может, кому-то поможет интуиция, и узнать, как на самом деле называют жителей всем знакомых городов.
1. Как называют жителей Нижневартовска?
А. – Вартовчане;
Б. – Нижневартовцы;
В. – Нижневчане.
2. Как называют жителей Туапсе?
А. – Туапсяне;
Б. – Туапсинцы;
В. – Туапсинчане.
3. Как называют жителей Комсомольска-на-Амуре?
А. – Амурчане;
Б. – Амурцы;
В. – Комсомольчане.
4. Как называют жителей Вологды?
А. – Вологжане;
Б. – Вологчане;
В. – Вологодонцы.
5. Как называют жителей Костромы?
А. – Костромчане;
Б. – Костромичи;
В. – Костромийцы.
6. Как называют жителей Пскова?
А. – Псковитяне;
Б. – Псковичи;
В. – Псковитяне.
7. Как называют жителей Набережных Челнов?
А. – Человчане;
Б. – Челнинцы;
В. – Набрежночелнинцы.
8. Как называют жителей Курска?
А. – Куряне;
Б. – Курсчане;
В. – Курсиве.
ОТВЕТЫ
1. – А
2. – Б
3. – В
4. – А
5. – Б
6. – В
7. – Б
8. – А