Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России

Проверь свою интуицию в этом занимательном тесте.

Города России славятся своими необычными названиями. Но мы редко задумываемся о том, как называют жителей этих городов. Иногда все довольно очевидно. Но нередко бывает и так, что, побывав в одном из чудеснейших мест нашей необъятной родины, мы с удивлением осознаем, что даже понятия не имеем, как обращаться к хозяевам этих земель. О том, что русский язык сложен и многогранен, также известно всем, вот поэтому и появились такие непростые, а порой очень странные наименования. Предлагаем проверить свои знания, а может, кому-то поможет интуиция, и узнать, как на самом деле называют жителей всем знакомых городов.

1. Как называют жителей Нижневартовска?

А. – Вартовчане;

Б. – Нижневартовцы;

В. – Нижневчане.

2. Как называют жителей Туапсе?

А. – Туапсяне;

Б. – Туапсинцы;

В. – Туапсинчане.

3. Как называют жителей Комсомольска-на-Амуре?

А. – Амурчане;

Б. – Амурцы;

В. – Комсомольчане.

4. Как называют жителей Вологды?

А. – Вологжане;

Б. – Вологчане;

В. – Вологодонцы.

5. Как называют жителей Костромы?

А. – Костромчане;

Б. – Костромичи;

В. – Костромийцы.

6. Как называют жителей Пскова?

А. – Псковитяне;

Б. – Псковичи;

В. – Псковитяне.

7. Как называют жителей Набережных Челнов?

А. – Человчане;

Б. – Челнинцы;

В. – Набрежночелнинцы.

8. Как называют жителей Курска?

А. – Куряне;

Б. – Курсчане;

В. – Курсиве.

ОТВЕТЫ

1. – А

2. – Б

3. – В

4. – А

5. – Б

6. – В

7. – Б

8. – А