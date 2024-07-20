Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России

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Суббота 20 июля

09:11Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России 22:05Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19:00"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 17:47"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 16:47Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон" 16:03Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой 15:38ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне 14:31"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой 13:21Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо 12:38"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 11:44Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь 10:52Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло 08:56"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода 08:56"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться 08:56"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой 07:21"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики 04:28ТЕСТ для знатоков фильма "Афоня": насколько хорошо вы знаете этот советский кинохит 01:13Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни 21:08"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца 20:06"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы 19:35Тест: кто на что учился? Угадай реальную профессию российских звезд 18:58"Все включено" за 11 млн: дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши 17:56Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея 17:01Готовящаяся к смерти Лолита озвучила основную деталь завещания 15:59"Каким дураком я могу быть!": Ида Галич совершила большую ошибку 13:38Было сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе 11:44Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены 11:1150-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица 10:4190-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ 10:40ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова 09:55Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело 08:44Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали 07:20[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания 04:03Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом 01:22"Пути назад нет": Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов 23:30Любовь Успенскую официально объявили "Достоянием России" 22:17"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке 19:46"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине 19:21"Вопреки нашим желаниям": Фомин сообщил детали развода Алсу 18:49Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя! 18:02"Может присоединиться": Шаляпин рассказал о связи с женщинами и их бывшими 17:02Иск на 740 тысяч: Водонаева оказалась втянута в новый скандал 15:59Развод отложен: Нюша и Сивов обсуждают нелегкое решение 14:23"Я готова извиниться": в Сети появилось новое видео Лолиты 13:54Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину 12:30"Должны быть сильными": уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России 12:08"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины 11:49Voyah Dream: Мечтать не вредно 11:24"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости
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Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России

Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России
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Проверь свою интуицию в этом занимательном тесте.

Города России славятся своими необычными названиями. Но мы редко задумываемся о том, как называют жителей этих городов. Иногда все довольно очевидно. Но нередко бывает и так, что, побывав в одном из чудеснейших мест нашей необъятной родины, мы с удивлением осознаем, что даже понятия не имеем, как обращаться к хозяевам этих земель. О том, что русский язык сложен и многогранен, также известно всем, вот поэтому и появились такие непростые, а порой очень странные наименования. Предлагаем проверить свои знания, а может, кому-то поможет интуиция, и узнать, как на самом деле называют жителей всем знакомых городов.

1. Как называют жителей Нижневартовска?

А. – Вартовчане;

Б. – Нижневартовцы;

В. – Нижневчане.

2. Как называют жителей Туапсе?

А. – Туапсяне;

Б. – Туапсинцы;

В. – Туапсинчане.

3. Как называют жителей Комсомольска-на-Амуре?

А. – Амурчане;

Б. – Амурцы;

В. – Комсомольчане.

4. Как называют жителей Вологды?

А. – Вологжане;

Б. – Вологчане;

В. – Вологодонцы.

5. Как называют жителей Костромы?

А. – Костромчане;

Б. – Костромичи;

В. – Костромийцы.

6. Как называют жителей Пскова?

А. – Псковитяне;

Б. – Псковичи;

В. – Псковитяне.

7. Как называют жителей Набережных Челнов?

А. – Человчане;

Б. – Челнинцы;

В. – Набрежночелнинцы.

8. Как называют жителей Курска?

А. – Куряне;

Б. – Курсчане;

В. – Курсиве.

ОТВЕТЫ

1. – А

2. – Б

3. – В

4. – А

5. – Б

6. – В

7. – Б

8. – А

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20 июля 2024, 09:11
Фото: ВКонтакте/iFeed
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