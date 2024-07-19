Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты

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Пятница 19 июля

22:05Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19:00"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 17:47"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 16:47Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон" 16:03Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой 15:38ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне 14:31"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой 13:21Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо 12:38"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 11:44Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь 10:52Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло 08:56"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода 08:56"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться 08:56"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой 07:21"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики 04:28ТЕСТ для знатоков фильма "Афоня": насколько хорошо вы знаете этот советский кинохит 01:13Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни 21:08"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца 20:06"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы 19:35Тест: кто на что учился? Угадай реальную профессию российских звезд 18:58"Все включено" за 11 млн: дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши 17:56Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея 17:01Готовящаяся к смерти Лолита озвучила основную деталь завещания 15:59"Каким дураком я могу быть!": Ида Галич совершила большую ошибку 13:38Было сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе 11:44Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены 11:1150-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица 10:4190-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ 10:40ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова 09:55Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело 08:44Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали 07:20[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания 04:03Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом 01:22"Пути назад нет": Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов 23:30Любовь Успенскую официально объявили "Достоянием России" 22:17"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке 19:46"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине 19:21"Вопреки нашим желаниям": Фомин сообщил детали развода Алсу 18:49Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя! 18:02"Может присоединиться": Шаляпин рассказал о связи с женщинами и их бывшими 17:02Иск на 740 тысяч: Водонаева оказалась втянута в новый скандал 15:59Развод отложен: Нюша и Сивов обсуждают нелегкое решение 14:23"Я готова извиниться": в Сети появилось новое видео Лолиты 13:54Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину 12:30"Должны быть сильными": уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России 12:08"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины 11:49Voyah Dream: Мечтать не вредно 11:24"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости 10:11ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке
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Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты

Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты
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Сергей Шнуров отказался возвращать 140 млн рублей и готов судиться.

Скандалы вокруг Сергея Шнурова не утихают. На этот раз он оказался замешан в судебном деле. Певец не хочет возвращать аванс за отмененные концерты и готов биться до последнего. Сумма, действительно, немаленькая – 140 миллионов рублей. Это деньги, которые были выплачены ему в качестве аванса за выступления на стадионе "Лужники" в Москве в сентябре 2023 года и на "Газпром Арене" в Петербурге в октябре того же года. Но по определенным причинам мероприятия были отменены.

В августе управление "Лужников" отказалось предоставить площадку для московского мероприятия, а предложенные альтернативы Шнуров отверг. В Петербурге артист сам отказался от выступления, потому что ему показалось, что рекламная кампания была проведена не очень качественно.

Организаторы потребовали вернуть аванс, но артист не дал обратной реакции. Компания была вынуждена обратиться в суд, но получила встречный иск от певца о взыскании оставшейся суммы вознаграждения за концерты. Сейчас с организатора уже взыскано 50 миллионов рублей, а также штраф в 10 миллионов. Но компания не согласная с решением и будет его обжаловать.

Впрочем, некоторые юристы уверены, что музыканту вполне удастся отменить взыскание в 140 млн рублей за несостоявшиеся концерты.

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19 июля 2024, 22:05
Сергей Шнуров. Фото: YouTube / @NadinStrelets
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шнуров обошел Киркорова в списке самых богатых звезд шоу-бизнеса

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com
Егор Крид. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Баста. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Би-2. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тимати. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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