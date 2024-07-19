Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты

Сергей Шнуров отказался возвращать 140 млн рублей и готов судиться.

Скандалы вокруг Сергея Шнурова не утихают. На этот раз он оказался замешан в судебном деле. Певец не хочет возвращать аванс за отмененные концерты и готов биться до последнего. Сумма, действительно, немаленькая – 140 миллионов рублей. Это деньги, которые были выплачены ему в качестве аванса за выступления на стадионе "Лужники" в Москве в сентябре 2023 года и на "Газпром Арене" в Петербурге в октябре того же года. Но по определенным причинам мероприятия были отменены.

В августе управление "Лужников" отказалось предоставить площадку для московского мероприятия, а предложенные альтернативы Шнуров отверг. В Петербурге артист сам отказался от выступления, потому что ему показалось, что рекламная кампания была проведена не очень качественно.

Организаторы потребовали вернуть аванс, но артист не дал обратной реакции. Компания была вынуждена обратиться в суд, но получила встречный иск от певца о взыскании оставшейся суммы вознаграждения за концерты. Сейчас с организатора уже взыскано 50 миллионов рублей, а также штраф в 10 миллионов. Но компания не согласная с решением и будет его обжаловать.

Впрочем, некоторые юристы уверены, что музыканту вполне удастся отменить взыскание в 140 млн рублей за несостоявшиеся концерты.