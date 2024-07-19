Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск

Развод Нюши отложен Тесты Уход Лолиты со сцены Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Пятница 19 июля

20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19:00"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 17:47"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 16:47Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон" 16:03Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой 15:38ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне 14:31"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой 13:21Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо 12:38"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 11:44Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь 10:52Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло 08:56"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода 08:56"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться 08:56"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой 07:21"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики 04:28ТЕСТ для знатоков фильма "Афоня": насколько хорошо вы знаете этот советский кинохит 01:13Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни 21:08"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца 20:06"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы 19:35Тест: кто на что учился? Угадай реальную профессию российских звезд 18:58"Все включено" за 11 млн: дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши 17:56Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея 17:01Готовящаяся к смерти Лолита озвучила основную деталь завещания 15:59"Каким дураком я могу быть!": Ида Галич совершила большую ошибку 13:38Было сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе 11:44Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены 11:1150-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица 10:4190-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ 10:40ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова 09:55Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело 08:44Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали 07:20[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания 04:03Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом 01:22"Пути назад нет": Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов 23:30Любовь Успенскую официально объявили "Достоянием России" 22:17"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке 19:46"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине 19:21"Вопреки нашим желаниям": Фомин сообщил детали развода Алсу 18:49Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя! 18:02"Может присоединиться": Шаляпин рассказал о связи с женщинами и их бывшими 17:02Иск на 740 тысяч: Водонаева оказалась втянута в новый скандал 15:59Развод отложен: Нюша и Сивов обсуждают нелегкое решение 14:23"Я готова извиниться": в Сети появилось новое видео Лолиты 13:54Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину 12:30"Должны быть сильными": уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России 12:08"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины 11:49Voyah Dream: Мечтать не вредно 11:24"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости 10:11ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке 09:26Диктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск

Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск
93

Любовь Успенская снова замешана в судебном разбирательстве.

В мире шоу-бизнеса назревает новый скандал с участием Любови Успенской. Певице прилетел очередной иск. Все дело в том, что "королева шансона" незаконно исполняет хит "По полюшку", несмотря на запрет автора композиции Натальи Лапиной.

Наталья на протяжении трех лет пытается добиться авторских отчислений за свою песню в исполнении Успенской. Терпение Лапиной достигло своего предела, и теперь этот вопрос она будет решать исключительно в суде.

Как рассказала Наталья прессе, Любовь Успенская в курсе того, что ей запрещено исполнять хит "По полюшку" с 2021 года, поскольку она не отчисляла за него авторские гонорары. Запрет был оформлен официально автором композиции. В то же время правозащитник певицы уверяет, что его подопечная не исполняет эту песню, она просто отсутствует в ее репертуаре. А все необходимые выплаты они производят в срок.

Но Лапина уверена, что это абсолютная ложь, ведь Любовь Успенская даже свой тур назвала "По полюшку", а в Сети много видео, доказывающее правоту автора.

К тому же Лапина утверждает, что изначально эта песня не предназначалась Успенской, а писалась для Ирины Аллегровой. Но Любовь мольбами выпросила ее себе, чтобы помириться с дочерью.

Подпишись в Telegram

19 июля 2024, 20:46
Любовь Успенская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело

Любовь Успенскую официально объявили "Достоянием России"
Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным

"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным
Агата Муцениеце рассказала, почему не могла найти общий язык с бывшим мужем. Брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного распался в далеком 2020 году, но супруги все никак не могу оставить друг друга в покое и постоянно припоминают прошлые обиды.

"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube

"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube
SHAMAN не смог оставить без внимания такую несправедливость. Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN заявил в своем телеграм-канале, что в ответит на блокировку канала на видеохостинге YouTube.

Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон"

Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон"
Ответьте на 7 вопросов и выясните, не пора ли вам пересмотреть культовую советскую картину. Знаменитое произведение Михаила Александровича Шолохова "Тихий Дон" экранизировалось 4 раза.

Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой

Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой
Дана Борисова рассказала, откуда у нее на шее появился пугающий шрам. Давно 48-летняя Дана Борисова не шокировала публику.

ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне

ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне
Людмила Гурченко в 1983 году была признана лучшей актрисой СССР. За свою карьеру она снялась почти в 90 фильмах и сериалах. И во многих из них она проявила себя не только как гениальная актриса, но и как прекрасная певица. Давайте вспомним картины с ее участием по звучащим там песням! 1.

Выбор читателей

18/07ЧтвТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова 18/07Чтв90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ 18/07ЧтвНашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены 17/07Срд"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке 18/07ЧтвГотовящаяся к смерти Лолита озвучила основную деталь завещания 18/07ЧтвБыло сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе