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Пятница 19 июля

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Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон"

Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон"
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Ответьте на 7 вопросов и выясните, не пора ли вам пересмотреть культовую советскую картину.

Знаменитое произведение Михаила Александровича Шолохова "Тихий Дон" экранизировалось 4 раза. В 1958 году вышла кинокартина Сергея Герасимова, которая до сих пор считается лучшей телеверсией романа. Главного героя сыграл народный артист СССР Петр Глебов. Роль Аксиньи воплотила Элина Быстрицкая.

Сколько раз вы смотрели именно эту экранизацию знаменитого романа? Проверьте, хорошо ли вы помните многосерийный фильм «Тихий Дон».

1. Как назывался хутор, где жила семья Мелеховых?

А. Казачий;

Б. Татарский;

В. Ленинский.

2. Когда Григорий встречает Аксинью у реки, чем она занимается?

А. Набирает воду;

Б. Стирает;

В. Купается.

3. Кто из героев виноват в гибели Петра Мелехова?

А. Евгений Листницкий;

Б. Митька Коршунов;

В. Михаил Кошевой.

4. В каком городе Григорий пытается сесть на пароход, чтобы скрыться от преследования?

А. В Новороссийске;

Б. В Одессе;

В. В Архангельске.

5. На сенокосе Григорий сравнивает запах ее волос с ароматом этого цветка.

А. Ромашка;

Б. Дурнопьян;

В. Крапива.

6. За кого вышла замуж Дуняша, младшая сестра Григория Мелехова?

А. Ни за кого;

Б. За Мишку Кошевого;

В. За Степана Астахова.

7. Вспомните, чем закончился фильм "Тихий Дон"?

А. В дом приходит весточка о смерти Григория;

Б. Григорий забирает Аксинью и они уезжают;

В. Григорий возвращается домой и видит сына от Натальи.

ОТВЕТЫ

1. Б

2. А

3. В

4. А

5. Б

6. Б

7. В

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19 июля 2024, 16:47
Фото: YouTube / @cinemapictures
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Фоторепортаж

[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

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