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Пятница 19 июля

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ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне

ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне
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Людмила Гурченко в 1983 году была признана лучшей актрисой СССР. За свою карьеру она снялась почти в 90 фильмах и сериалах. И во многих из них она проявила себя не только как гениальная актриса, но и как прекрасная певица. Давайте вспомним картины с ее участием по звучащим там песням!

1. "Мчатся годы-непогоды // Над моею головой, // Словно не была я сроду // Кучерявой, молодой".

А – "Старые клячи";

Б – "Моя морячка";

В – "Уходя – уходи".

2. "Так бывает – станешь взрослее ты // И, как птица, ввысь улетишь, // Кем бы ни был, знай, что для мамы ты – // Как и прежде, милый малыш".

А – "Мама";

Б – "Гулящая";

В – "Наша дача".

3. "В мираж и дым, в химеры верьте, // Пожитки не зачем тащить, // Ведь не уехать дальше смерти, // Стремитесь жизнь перекроить".

А – "Дневник директор школы";

Б – "Вокзал для двоих";

В – "Идеальный муж".

4. "Сколько ждать придется – я не знаю .// Но тебя я среди всех, я // Среди всех легко узнаю. //Что же ты медлишь?"

А – Соломенная шляпка";

Б – "Любимая женщина механика Гаврилова";

В – "Шаг навстречу".

5. "Мы решили перебраться за кордон, // Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон, // Чтобы с ветреной кокеткой пить вино, // А с блондинкой иль с брюнеткой – все равно".

А – "Магистраль";

Б – "Сибириада";

В – "Корона российской империи".

6. "На плече твоем до зари лежать, // О любви шептать ночью вешнею, // Сыновей рожать, дочерей рожать – // Исполнять свое дело вечное".

А – "Особо важное задание";

Б – "Прощальные гастроли";

В – "Шурочка".


ОТВЕТЫ

1 – А – "Старые клячи";

2 – А – "Мама";

3 – Б – "Вокзал для двоих";

4 – Б – "Любимая женщина механика Гаврилова";

5 – В – "Корона российской империи";

6 – А – "Особо важное задание".

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19 июля 2024, 15:38
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"• Требует проверки

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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