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Пятница 19 июля

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"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой

"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой
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Певица Алсу ответила на провокационный вопрос журналистки о балерине Анастасии Волочковой.

В последние месяцы Алсу стала одной из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе, а все из-за скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Певица пользуется популярностью – посещает светские мероприятия, охотно общается с журналистами.

При этом Алсу не делится откровенными подробностями разрыва с предпринимателем, а своими высказываниями дает понять, что чувствует себя хорошо и даже смотрит на текущий этап жизни философски. Она, как и героиня Веры Алентовой в фильме "Москва слезам не верит", считает, что в 40 лет жизнь только начинается.

На фестивале "Белые ночи" певица ответила на блиц-вопросы журналистки. Когда та поинтересовалась, нормально ли смеяться над шпагатами Анастасии Волочковой, певица ответила утвердительно. Но артистка быстро поняла, что столь смелый ответ давать не стоило, поэтому тут же принесла публичные извинения балерине.

"Прости, Насть", – обратилась исполнительница хита "Зимний сон" к 48-летней танцовщице.

Ранее Алсу рассказала о том, что в столь нелегкий период жизни ее поддерживают многие звезды шоу-бизнеса. Слова заслуженной артистки России приводили "Дни.ру".

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19 июля 2024, 14:31
Алсу, Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @rocketmagru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;

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