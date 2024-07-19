"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться

Актриса Агата Муценице и ведущий Иван Чуйков стали главными героями мюзикла о музыке и любви, который показали на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Правда, за несколько часов до выхода на сцену случилась неприятность...

На сцену Иван Чуйков вышел с окровавленной рукой. Оказалось, всему виной травма из-за самоката, которую ведущий получил в Северной столице. После этого он обратился ко всем родителям и участникам дорожного движения: "Уважаемые мамы! Когда ваше ребенок идет по улице, держите его за ручку. Потому что иногда они имеют свойство убегать. А все, кто катается на самокате, будьте максимально внимательными, передвигайтесь в защите".

"Мы просто в шоке, – вздыхает Муцениеце. – Потому что Ваня пропал ровно на семь минут, а вернулся весь в крови. Поэтому я очень прошу всех самокатчиков надевать защиту, беречь себя и окружающих. Вообще я бы запретила эти самокаты, которые сбивают людей".

"В момент падения я думал: только бы не на лицо, – признался Иван Чуков. – Ведь у меня вечером был мюзикл, надо было выходить на сцену".

Напомним, в Петербурге ограничили скорость передвижения электросамокатов до 20 км/ч. При этом до 15 км/ч ограничена скорость в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов и до 10км/ч на пяти улицах Кронштадта. Эти средства передвижения запрещено оставлять на мостах и газонах.