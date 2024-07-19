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Пятница 19 июля

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"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой

"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой
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Наряд Ольга Бузовой, который она выбрала для вызывал крайне негативную реакцию у россиян, успевших провести параллель с печально известной "голой вечеринкой". А что про это думает Лариса Долина? Об этом он рассказала "Дни.ру" на музыкальном фестивале "Русского радио" под названием "Белые ночи Санкт-Петербурга".

"Девушка что-то с чем-то перепутала – бывает", – так оценила Долина похабное платье Бузовой. Но Лариса Александровна не понимает, почему именно сейчас эта тема так волнует поборников морали. "А что, до этого такого не было?" – задает она риторический вопрос. При этом исполнительница хита "Погода в доме" против того, чтобы вводить для артистов дресс-код, как предлагают депутаты.

"Это значит – цензура, – пояснила Долина. – Артисту надо одеваться так, как требует песня, которую он исполняет, костюм должен дополнять образ, быть его продолжением, а не стоять отдельно. Костюм должен сочетаться с органикой артиста. Поэтому даже кроссовки с бейсболкой можно надеть на сцену, если песня позволяет. И многие артисты именно так поступают".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Важно отметить, Долина не призывает из-за похабного платья Бузовой ограничивать всех артистов. "Это был единичный случай, который надо расценивать именно так", – считает Народная артистка. Самой ей, кстати, вкус никогда не изменяет – она одевается по возрасту, без пошлости, без вызова

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19 июля 2024, 08:56
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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