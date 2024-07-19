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Пятница 19 июля

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"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики

"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики
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Певица Анна Семенович не смогла сдержаться, прочитав комментарии к ее недавней публикации.

46-летняя Анна Семенович регулярно подвергается критике со стороны интернет-пользователей. В основном, артистку критикуют за лишний вес и якобы неподобающее поведение. До недавнего времени певица не реагировала на выпады злопыхателей, но в итоге решила ответить им. Причем, в грубой форме.

Так, Семенович, прочитав недавние так называемые замечания озлобленной публики, записала для нее видео, в котором разразилась гневной тирадой. Певица отметила, что считает себя молодой и красивой женщиной, а также востребованной и любимой артисткой. А те, которые ее постоянно критикуют, пытаются найти недостатки, ничего больше в своей жизни не умеют.

"Займитесь своей башкой!" – разозлилась бывшая солистка группы "Блестящие".

Анна Семенович также назвала хейтеров несчастными, злыми, ленивыми и малодушными людьми. Певица послала их куда подальше.

К слову, некоторые поклонники артистки посчитали, что ей не следовало бы реагировать на едкие комментарии, так как она все равно ничего не изменит.

Ранее стало известно о романе Анны Семенович с женатым мужчиной, который к тому же является отцом. Артистке пришлось оправдываться перед публикой. Слова певицы приводили "Дни.ру".

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19 июля 2024, 07:21
Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лариса Долина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Эвелина Бледанс. Фото: Ali Magomedov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look/ www.globallookpress.com

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