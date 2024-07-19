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Четверг 18 июля

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Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни

Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни
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Олег Майами поделился самым сокровенным.

В недавнем интервью "МУЗ-ТВ" Олег Майами поделился, что в настоящее время его сердце свободно. После романа с Айзой он очень устал от девушек и отношений вообще, поэтому целиком и полностью сосредоточился на карьере, так что творчество для него в приоритете.

"Я так устал, прям вымотался сильно", – заявил Олег, говоря о личной жизни.

Впрочем, звезда телестройки тут же добавил, что не избегает любви. И если на пути ему встретится красивая девушка, он открыт для новых чувств. К тому же творческому человеку очень полезно любить, а лучшие песни пишутся, когда грустно, добавил исполнитель.

Напомним, Олег Майами начал свою звездную карьеру в реалити-шоу "Дом-2", затем судьба свела его с продюсером Максимом Фадеевым. После довольно-таки плодотворного сотрудничества их пути разошлись, не обошлось и без скандала. Фадеев запретил Олегу исполнять хиты, созданные на его лейбле. Но конфликт удалось разрешить, и Майами с новыми силами вернулся на сцену.

Что касается личной жизни, то она тоже всегда была яркой. Какое-то время певец встречался с Настей Ивлеевой, которая даже сыграла главную роль в его клипе "Если ты со мной". Но самым громким стал роман с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой. После расставания и Олег, и Айза успели остыть и достаточно тепло отзываются друг о друге.

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19 июля 2024, 01:13
Олег Майами. Фото: YouTube / @muzshows
YouTube / @muzshows✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что связывает Водонаеву с женой Гуфа

Айза прилизалась, а Алена решила остаться в очках и с блином на голове
На этом селфи девушки взялись за руки. Айза обижена, она надула губы. Алена, напротив, показывает всем свои недано отбеленные виниры
Подружки не выдержали и уснули прямо во время селфи
Это селфи планировалось как тинейджерское...
А здесь продолжение - правда, подружки успели переодеться, а Алена не догрызла ноготь
Девушки решили удивить взглядом роковых женщин. Но Алене помешала рука, а Айзе кольцо в носу
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Утколицо Алены и шишка на макушке Айзы доставляют жене Гуфа немало хлопот
Посиделки в придорожном кафе
У Айзы есть пистолет, а у Алены надпись на груди
Девушки в черных капюшонах
Шикарные светские женщины

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