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Четверг 18 июля

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"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца

"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца
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Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного заявила о привязанности к Зепюр Брутян.

Пока Агата Муцениеце проводит время со своим новым возлюбленным Иваном Чуйковым, прекрасно совмещая приятное с полезным, то есть с работой, ее дети находятся в гостях у биологического отца.

Павел Прилучный уже отвел Мию и Тимофея на премьеру фильма "Водитель-олигарх", не совсем подходящего им по возрасту, в котором экс-супруг Агаты Муцениеце сыграл главную роль. Дети актера от первого брака с удовольствием позировали для фотографов в объятиях папы, не хватало лишь жены Прилучного Зепюр Брутян. Она не смогла составить компанию своим близким, потому что находится на съемках в Армении.

Однако, в современном мире расстояние нипочем, а для настоящих чувств нет преград. Вот и Мия, общаясь по видеосвязи с Зепюр, прокричала о своих чувствах.

"Я тебя люблю", – сказала дочь Муцениеце новой жене отца.

Зепюр поделилась этим трогательным роликом в своих соцсетях, подписала его: "Мои" и не поскупилась на сердечки.

Напомним, бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже несколько лет враждуют на фоне развода и битвы за детей. Недавно СМИ сообщили, что актер подал на экс-супругу в суд с намерением забрать у нее детей. Актер хочет, чтобы дети сами выбрали, с кем хотят проживать в дальнейшем. Заседание суда назначено на 29 августа.

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18 июля 2024, 21:08
Павел Прилучный с детьми Мишей и Тимофеем. Фото: соцсети / @bugevuge
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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