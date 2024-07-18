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Четверг 18 июля

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"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы

"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы
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Лариса Долина стала участницей фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", который "Русское радио" проводит в Северной столице. За кулисами с Народной артисткой встретился корреспондент "Дни.ру".

На днях Лариса Долина отказалась принять цветы у поклонницы на фестивале классической музыки в Челябинске. В букете были лилии, на которые у певицы аллергия. Вскоре певица Слава на своем сольнике поддела Долину – мол, она берет любые цветы. Лариса Александровна прокомментировала эту историю.

"Если бы я взяла из ее рук лилии, то сразу бы упала в обморок, – пояснила Долина. – У меня жесточайшая аллергия на эти цветы. И все знают об этом. А она не знала. Я в очень мягкой форме сказала ей, что не могу принять цветы, и передала их Олегу Аккуратову (пианист, джазовый импровизатор и певец, с рождения страдает полной слепотой – Прим. Ред.), у которого нет аллергии на лилии".

Подкол Славы Долина не считает умным. "Она просто не знает, что такое аллергия, – говорит певица. – Поэтому и судить ей очень легко. Дай Бог, чтобы и не узнала. Ведь у меня она жесточайшая".

Аллергия на лилии может проявляться различными симптомами, включая насморк, заложенность носа, кашель, чихание, зуд и покраснение глаз, кожные высыпания и даже астматические приступы.

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18 июля 2024, 20:06
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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