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Четверг 18 июля

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Тест: кто на что учился? Угадай, реальную профессию российских звезд

Тест: кто на что учился? Угадай, реальную профессию российских звезд
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Не все знаменитости собирались ими стать. Пройди тест и узнай, какое образование получили они на самом деле.

Получил высшее образование, а диплом так и пылится в ящике стола? Ты такой не один. Устроиться по выбранной профессии, а потом семимильными шагами подниматься по карьерной лестнице удается далеко не всем.

Многие из нас, а в том числе и звезды, получили образование для галочки или потому что настояли родители. Но некоторые представители шоу-бизнеса смогли пробиться, несмотря на отсутствие профильной специальности.

Попробуй угадать, кем должны были стать звезды после окончания университетов.

ТЕСТ

1. Ольга Бузова

А. Журналист

Б. Географ

В. Политолог

2. Яна Рудковская

А. Врач-дерматовенеролог

Б. Учитель биологии

В. Менеджер

3. Павел Воля

А. Режиссер

Б. Геолог

В. Учитель русского языка и литературы

4. Тимур Родригез

А. Балетмейстер

Б. Учитель английского и французского

В. Инженер

5. Айза Долматова

А. Юрист

Б. Экономист

В. Менеджер по туризму

6. Гарик Мартиросян

А. Музыкант

Б. Юрист

В. Невропатолог-психотерапевт

7. Наталья Подольская

А. Юрист

Б. Ветеринар

В. Инженер-технолог

ОТВЕТЫ

1. Б

2. А

3. В

4. Б

5. А

6. В

7. А

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18 июля 2024, 19:35
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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