Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены

Лолита снова оскандалилась из-за внешнего вида Тесты Секрет идеальной фигуры Ани Лорак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Четверг 18 июля

11:44Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены 11:1150-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица 10:4190-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ 10:40ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова 09:55Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело 08:44Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали 07:20[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания 04:03Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом 01:22"Пути назад нет": Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов 23:30Любовь Успенскую официально объявили "Достоянием России" 22:17"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке 19:46"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине 19:21"Вопреки нашим желаниям": Фомин сообщил детали развода Алсу 18:49Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя! 18:02"Может присоединиться": Шаляпин рассказал о связи с женщинами и их бывшими 17:02Иск на 740 тысяч: Водонаева оказалась втянута в новый скандал 15:59Развод отложен: Нюша и Сивов обсуждают нелегкое решение 14:23"Я готова извиниться": в Сети появилось новое видео Лолиты 13:54Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину 12:30"Должны быть сильными": уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России 12:08"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины 11:49Voyah Dream: Мечтать не вредно 11:24"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости 10:11ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке 09:26Диктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию 08:34"Видимость аншлага": Кравец возмущена фестивалем "сваливших" у Вайкуле 07:33[ТЕСТ] на знание российских комедий 90-х: ответь на 8 вопросов 04:25Отдых без отпуска: эти 8 фильмов подарят вам настроение лета 01:05"Можете это писать папе, но не мне!": дочь Киркорова взорвалась из-за критики 22:18Елена Летучая готова простить мужу предательство 20:48Пощадил: появились горячие подробности суда Киркорова и Успенской 18:58Гай Германика созналась в большом обмане 18:08"Нарушают личное пространство": оказавшаяся в толпе Бородина устроила скандал в аэропорту 17:15Резко изменившийся Бурунов назвал радикальный способ похудения 16:29Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО 15:16В свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая 14:43[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 14:40Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар" 13:15Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона: наследство звездного отца 12:29Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 11:10Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова 10:19"Отстаньте от меня!": толпа довела до слез звезду "Женского стендапа" – вступилась Седокова 08:47Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье 04:11ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца 01:03"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 22:03"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана 21:3217 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только! 20:07Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали 18:28Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня? 17:46Не может забыть Эмбер? Депп закрутил роман с копией Херд – она россиянка
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены

Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены
41

Певица Лолита Милявская пришла к определенному выводу после скандала с "голой вечеринкой".

В конце прошлого года Лолита Милявская едва не лишилась карьеры. Тогда она явилась на вечеринку Насти Ивлевой в откровенном наряде. Более того, артистка поразила общественность своим поведением на данном мероприятии. Почти полгода она не выходила на сцену, так как из-за скандала ее концерты были отменены. Не так давно певица вновь стала выступать, но к той востребованности, что была ранее, она пока вернуться не может.

В недавнем интервью Лолита высказалась об уходе со сцены. По словам певицы, до декабрьского скандала она считала, что певческая карьера является основой ее жизни, и без нее она не сможет существовать. Но оказалось, что это не так. "Когда из моей жизни ушла сцена, я не испытала никакого сожаления", – призналась исполнительница хита "На Титанике". Она научилась не обращать внимание на кризисы ради жизни в гармонии с собой.

Оставшись без концертов, Милявская нашла для себя новое дело. Она стала осваивать стрижку зеленых растений. Это занятие артистка находить весьма интересным.

Лолита Милявская. Фото: YouTube / @tv_kluch

Накануне Лолита Милявская презентовала новый трек, который она записала еще до скандальных событий. Певица заметила, что композиция стала пророческой. В ней артистка поет о том, что "на все забила и легко".

Подпишись в Telegram

18 июля 2024, 11:44
Лолита Милявская. Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
YouTube / @tv_kluch✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

"Я готова извиниться": в Сети появилось новое видео Лолиты

"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида
Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

50-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица

50-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица
Мите Фомину идет 51-й год. Но выглядит он отлично. В чем могли убедиться зрители музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга". О секретах красоты певца расспросил корреспондент "Дни.ру". Фомин признается, что пока ничего радикального с собой не делал, под нож пластического хирурга не ложился.

90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ

90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ
Состояние журналиста и телеведущего Владимира Познера резко ухудшилось, сообщили информагентства. В четверг, 18 июля, появилась информация о том, что Владимир Познер срочно был доставлен в больницу.

ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова

ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова
Фильм Эльдара Рязанова "Старые клячи" вышел на экраны в 2000-м году. Режиссер снял в картине своих любимых актеров – Людмилу Гурченко, Светлану Крючкову, Валентина Гафта, Ирину Купченко... Давайте вместе вспомним эту ленту! 1.

Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело

Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело
Любовь Успенская в феврале отметила 70-летие. Но она до сих пор выходит на сцену в коротких платьях и шортах, любит оголять зону декольте и спину. Хотя время не обманешь... На "Славянском базаре в Витебске" Люба-Любонька появилась в гипюровом наряде.

Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали

Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали
Страна следит за романом ведущего Ивана Чуйкова и актрисы Агаты Муцениеце. На фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга", который проводит "Русское радио", Иван приехал раньше подруги сердца, с которой должен был выйти на сцену в мюзикле о любви. Об отношения со звездой экрана за кулисами его расспросил корреспондент "Дни.ру". Недавно Чуйков попал в неприятную историю.

Выбор читателей

16/07Втр[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 17/07СрдТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке 17/07СрдДиктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию 16/07ВтрНе отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 16/07ВтрВ свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая 16/07ВтрПощадил: появились горячие подробности суда Киркорова и Успенской