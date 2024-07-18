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Четверг 18 июля

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Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом

Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом
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Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, о чем предпочитает не говорить ее супруг, комик и телеведущий Павел Воля.

В ютуб-шоу "По гостиным" Ляйсан Утяшева рассказала, что очень любит творчество своего мужа. По ее словам, Павел Воля часто пишет стихи, даже когда для этого, кажется, совсем не время и не место. Например, однажды, когда он переживал, что его мысль может ускользнуть, он записал свои мысли на салфетке прямо в ресторане. "Эту сторону его гениальности не все рассмотрели", – считает телезвезда.

Утяшева показала место, где ее супруг хранит вещи, которые имеют для него особое значение. В частности, Ляйсан похвасталась статуэткой, которую Павел получил как телеведущий 2023 года — за "Шоу Воли". Как отметила гимнастка, эта награда в тот момент для ее мужа была очень важна.

Павел Воля по какой-то причине предпочитает скрывать от публики, насколько важным для него является признание, но Ляйсан не смогла об этом молчать и раскрыла эту сторону знаменитого комика. "Когда люди приходят на "Камеди", крутые ребята, спортсмены, расписываются и говорят "Павлик, мы тебя любим", это прям [дорогого стоит]", – отметила супруга телеведущего.

Ляйсан Утяшева. Фото: YouTube / @moskvichkachannel

В этом году Павел Воля и Ляйсан Утяшева отметят агатовую свадьбу – они в браке уже 14 лет. Этот союз называют одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. У супругов детей – 11-летний сын Роберт и девятилетняя дочь София.

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18 июля 2024, 04:03
Павел Воля. Фото: YouTube / @TNT_television
YouTube / @moskvichkachannel✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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