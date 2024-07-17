Любовь Успенскую официально объявили "Достоянием России"

В конце апреля 1993 года Любовь Успенская впервые приехала из Америки в Россию, записав тут клипы на песни "Кабриолет" и "Гусарская рулетка". Спустя год она уже участвовала в "Песне года". И вот уже 30 лет остается королевой шансона.



Любовь Успенская – обладатель множества музыкальных наград. Но теперь к призам премий "Виктория", Звуковая дорожка МК" и "Шансон года" добавилась еще одна.

9 июля на банкетной площадке LAPINO HALL & CATERING состоялась 13-я ежегодная премия телеканала Fashion TV Fashion Summer Awards 2024. Его посетили звездные гости, главные fashion – персоны и яркие представители столичного бомонда: Pacha Tati, Яна Рудковская, Александр Плющенко, Дмитрий Дибров, Агата Муцениеце, Иван Чуйков, Митя Фомин, Ирина Салтыкова, Андрей Шалахов и многие другие. Каждый из них – легенда!

Но настоящей звездой вечера стала Любовь Успенская, которая не только получила награду в номинации "Лучшее юбилейное концертное Шоу года" (за концерт к 70-летию в "Крокус Сити Холле – Прим. ред.), но и официально была названа "Достоянием России". Она достойна! Она – королева!

Помимо этого, наградами отметили три десятка звезд и представителей бизнеса. В частности, были выбраны лучший икорный дом, охранное агентство, бренд премиальной флористики и отель.