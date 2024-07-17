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Среда 17 июля

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"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке

"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке
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Полина Диброва рассказала о своих отношениях с мужем.

Ни для кого не секрет, что разница в возрасте между фотомоделью и ее супругом Дмитрием Дибровым составляет 30 лет. Жена телеведущего впервые откровенно заговорила о проблемах в браке и поделилась, влияет ли столь значительная разница в возрасте на их взаимоотношения.

Женщина, которая подарила Диброву троих детей, уверяет, что внутреннее состояние ее мужа не дает ей ощущать себя моложе. Более того, ей даже часто кажется, что она намного старше своего супруга. Полина призналась, что иногда ей хочется посидеть дома из-за навалившейся усталости. На что Дмитрий отвечает, что ей-то уж точно отдыхать еще рано.

"В итоге получается, что я иногда даже не выдерживаю такого накала страстей", – добавила жена Диброва.

Напомним, экс-ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" увидел свою будущую жену среди участниц в конкурсе красоты, где он был членом жюри. Полина стала победительницей, на тот момент ей было всего 17 лет. Дибров начал ухаживать за девушкой, а в 2009 году они поженились.

Таким образом, Полина стала четвертой женой шоумена. В браке у пары родились трое сыновей: Александр, Федор и Илья. Помимо них у Дмитрия есть взрослый сын и дочь (ровесница нынешней супруги) от предыдущих браков.

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17 июля 2024, 22:17
Полина Диброва. Фото: YouTube / @EraofVenus
YouTube / @CFE_sexologia✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома

Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova

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