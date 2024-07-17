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Среда 17 июля

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"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине

"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине
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Ляйсан Утяшева призналась, почему в ее соцсетях нет фотографии сына.

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева вместе со своим супругом Павлом Волей воспитывают двоих детей: 9-летнюю Софию и 11-летнего Роберта. Эта семья давно стала примером для подражания в мире шоу-бизнеса. Но поклонники заметили одну особенность – в соцсетях то и дело мелькают снимки дочери спортсменки, а вот старшего ребенка она не показывает.

В интервью "Москвичке" Ляйсан призналась, что скрывает сына лишь по одной причине. Оказывается, Роберт сам против публичности. Он растет красивым и сознательным парнем и принял такое решение, а матери остается только уважать его выбор.

"Вообще не хочет фотографироваться. А меня уже распирает их показать", – сетует гимнастка.

При этом Утяшева добавила, что у ее детей накопилось много снимков, и они смогут поделиться ими, когда вырастут и заведут собственные соцсети.

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в браке с ноября 2012 года. Шоумен не стесняется публично признаваться в любви своей супруге. Впервые это произошло в 2013 году на концерте комика после рождения их первенца – сына Роберта. Пока на экране шли титры, сам Воля прятался за кулисами, а в колонках звучал его голос с нежными признаниями. Затем артист незаметно прокрался с букетом в зал к месту, где сидела Ляйсан, и вручил цветы любимой супруге.

И это не единичный пример из жизни пары, которая смогла сохранить нежные чувства и пронести свои крепкие отношения через годы.

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17 июля 2024, 19:46
Ляйсан Утяшева. Фото: YouTube / @moskvichkachannel
YouTube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева произвела фурор на вечеринке, появившись на красной дорожке в прозрачном платье.
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Кутюрье Вячеслав Зайцев.
Поп-король Филипп Киркоров.
Марианна Максимовская.
Дизайнер Игорь Чапурин.
Филипп Киркоров был в прекрасном настроении.
Самый строгий ревизор Елена Летучая.
Рома Зверь.
Телеведущий и бизнесмен Артем Королев.
Рэпер Тимати.
Футболист Федор Смолов (справа).
Светская львица Дарья Михалкова.
Тимати.
Главный редактор Glamour Маша Федорова и Филипп Киркоров.
Поп-короля признали одним из самых стильных мужчин шоу-бизнеса.
Экс-сожитель Виктории Лопыревой и футболист Федор Смолов был очень рад награде и подаркам.
Беременная светская львица Ида Кехман (слева). Прославилась в свое время как Ида Лоло.
Счастливый Федор Смолов зажигал во время коллективного позирования.
Телеведущая Марина Ким (справа).
Звезда "Викинга" Александра Бортич.
Елена Летучая.
Илья Бачурин.
Тимати.
Строгая Марина Ким.
Дарья Михалкова и Игорь Чапурин превратили обязательную фотосессию в веселое развлечение.

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