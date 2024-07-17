Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя!

Пословицы и поговорки – неотъемлемая часть русского, да и любого другого, фольклора. Мы с детства слышим их в качестве нравоучений от старших родственников. На самом деле пословицы несут в себе глубокий смысл, который могут разгадать далеко не все. Мудрость, заключенная в них, передается из поколения в поколение. Но иногда часть пословицы просто теряется, тогда и смысл становится не так очевиден или вовсе меняется. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете звучание самых известных пословиц. Продолжите эти пословицы.
1. "Утро вечера мудренее, _____ ".
А. Да не яснее;
Б. Жена мужа удалее;
В. Да короче.
2. "Голод не тетка, _____".
А. Пирожка не поднесет;
Б. Можно перетерпеть;
В. Но и не дядька.
3. "Молодые бранятся – тешатся, ____".
А. Да главное не ссорятся;
Б. Под руку не попадай;
В. А старики бранятся – бесятся.
4. "В здоровом теле здоровый дух – ____".
А. Редкое явление;
Б. Главное сохранить;
В. А духом силен да умен.
5. "На чужой каравай рот не разевай, ____".
А. Скорее забирай;
Б. Пораньше вставай да свой затевай;
В. А на чужой роток не накинешь платок.
6. "Вынь, да положь;_____".
А. Отрежь и съешь;
Б. Роди, да подай;
В. Коль больше не гож.
7. "Мал золотник, да дорог; ____".
А. Мал клоп, да вонюч;
Б. Но не каждому по карману;
В. Велик пень, да трухляв
ОТВЕТЫ
1. Б
2. А
3. В
4. А
5. Б
6. Б
7. В