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Среда 17 июля

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"Может присоединиться": Шаляпин рассказал о связи с женщинами и их бывшими

"Может присоединиться": Шаляпин рассказал о связи с женщинами и их бывшими
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Прохор Шаляпин с юмором рассказал о том, как относится к бывшим своих женщин.

Прохор Шаляпин известен всем не только своей обворожительной белозубой улыбкой и выразительным голосом, но и романами с женщинами, которые годятся ему в бабушки.

Вот и в очередной раз, отвечая на вопрос, нормально ли, когда его избранница общается с бывшим, Прохор ответил, что такого не бывает. По словам певца, бывшие его дам уже давно все поумирали и тут может помочь только спиритический сеанс, против которого он, собственно, ничего не имеет.

"Иногда она даже говорит, что он рядом с нами. Может даже присоединится", – шутит Шаляпин о связи с женщинами и их бывшими.

Прохор не раз признавался, что в самом начале своего творческого пути представлял музыкальную карьеру иначе, но из-за отсутствия влиятельной поддержки ему пришлось выстраивать свою репутацию на романах с обеспеченными дамами старшего возраста, чтобы оставаться на слуху и зарабатывать деньги.

Кроме того, по словам исполнителя, с женщинами за пятьдесят намного проще общаться, они более понимающие и мудрые. Артист вспомнил, что самой первой его наставницей стала Аллочка, которой сейчас уже более 75 лет. В свое время она очень поддержала начинающего певца.

Да и вся личная жизнь Прохора пестрит яркими романами. Среди его избранниц дамы всех возрастов: модель Аделина Шарипова, предпринимательница Ларисой Копенкина, модель Анна Калашникова, а также экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

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17 июля 2024, 18:02
Прохор Шаляпин. Фото: Telegram / @aChaliapin
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Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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