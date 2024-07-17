Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину

Лолита снова оскандалилась из-за внешнего вида Тесты Секрет идеальной фигуры Ани Лорак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Среда 17 июля

13:54Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину 12:30"Должны быть сильными": уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России 12:08"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины 11:49Voyah Dream: Мечтать не вредно 11:24"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости 10:11ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке 09:26Диктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию 08:34"Видимость аншлага": Кравец возмущена фестивалем "сваливших" у Вайкуле 07:33[ТЕСТ] на знание российских комедий 90-х: ответь на 8 вопросов 04:25Отдых без отпуска: эти 8 фильмов подарят вам настроение лета 01:05"Можете это писать папе, но не мне!": дочь Киркорова взорвалась из-за критики 22:18Елена Летучая готова простить мужу предательство 20:48Пощадил: появились горячие подробности суда Киркорова и Успенской 18:58Гай Германика созналась в большом обмане 18:08"Нарушают личное пространство": оказавшаяся в толпе Бородина устроила скандал в аэропорту 17:15Резко изменившийся Бурунов назвал радикальный способ похудения 16:29Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО 15:16В свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая 14:43[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 14:40Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар" 13:15Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона: наследство звездного отца 12:29Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 11:10Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова 10:19"Отстаньте от меня!": толпа довела до слез звезду "Женского стендапа" – вступилась Седокова 08:47Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье 04:11ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца 01:03"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 22:03"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана 21:3217 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только! 20:07Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали 18:28Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня? 17:46Не может забыть Эмбер? Депп закрутил роман с копией Херд – она россиянка 16:48"Страшно": Тодоренко подвергла опасности пятилетнего сына 15:58Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть 15:00"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14:45"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике 14:18Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила" 13:22ТЕСТ: узнайте иностранных звезд, снимавшихся в советском кино – их имена известны всему миру 12:20"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки 10:58Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали! 09:46"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры 04:12Алла Довлатова поделилась рецептом необычного летнего салата 00:07Бывший муж Бородиной готовится снова стать отцом 21:26Названо идеальное место для селфи и сториз: самые красивые кадры звезды делают здесь 21:10Надежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 18:26"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 15:15Тест: Чьи пельмешки? Угадай российских звезд по губам 12:55ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 12:24Тренд на внутренний туризм: в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах? 12:14Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину

Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину
184

Певица Слава вспомнила недавний инцидент на концерте Ларисы Долиной.

Не так давно народная артистка России Лариса Долина удивила зрителей, пришедших на ее концерт. После выступления 68-летняя певица отказалась брать преподнесенный поклонницей букет лилий, объяснив это аллергией. Интернет-пользователи раскритиковали исполнительницу хита "Погода в доме". Мол, она могла бы проявить вежливость, взяв цветы и отложив их в сторону.

"Человек ей от души дает. Больше стояла над лилией объясняя", "Можно было без лишних комментариев взять и сразу же убрать в сторону", "Долина могла бы ничего не говорить, в следующий раз к ней все придут без цветов, ведь у нее аллергия", "В зале в миллион раз больше аллергенов, чем в этом букете, но ведь деньги не пахнут", – сокрушаются пользователи Сети.

Певица Слава хорошо запомнила поступок Долиной. Уже на своем концерте она высмеяла Ларису Александровну, отказавшуюся принимать цветы от поклонницы. 44-летняя певица, увидев фанатов с букетами, заявила, что у нее нет аллергии, после чего громко посмеялась.

Ранее Лариса Долина поделилась, как она справляется с травлей без помощи психолога. Слова народной артистки России приводили "Дни.ру".

Подпишись в Telegram

17 июля 2024, 13:54
Певица Слава, Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Никому ее не показываем": молодой фаворит Долиной рассекретил тайно рожденную дочь

Надменная Долина унизила свою фанатку на глазах у изумленной толпы
Слава (певица)

Слава (певица) певица

 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

"Должны быть сильными": уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России

"Должны быть сильными": уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России
Любовь Успенская дала сольный концерт на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Со сцены она сказала о своей сокровенной мечте. Любовь Сицкер, как звали раньше эстрадную диву, родилась в Киеве в семье директора фабрики бытовой техники.

"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины

"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины
Телеведущая Ольга Бузова опубликовала снимки мужчины, который занимает особое место в ее жизни. Уже несколько недель Ольга Бузова находится в Колумбии, где проходят съемки нового реалити-шоу "Звезды в джунглях".

"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости

"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости
Некогда крепкая дружба между балериной Анастасией Волочковой и скандальным актером Никитой Джигурдой разрушена. Когда в Сеть просочилось видео, на котором Анастасия Волочкова и Никита Джигурда в нетрезвом состоянии лобызаются и оголяются во время домашней посиделки, их дружбе пришел конец.

ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке

ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке
Шутки из фильмов часто уходят в народ и передаются из уст в уста. Проверьте свою память и улыбнитесь! 1.

Диктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию

Диктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию
Владимира Березина можно назвать "голосом" фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Ведь он уже много лет ведет церемонию открытия форума, на которой присутствует глава Беларуси. На репетиции с легендарным диктором встретился корреспондент "Дни.ру". Одно время Владимир Березин дружил с Аллой Пугачевой, что называется, домами.

Выбор читателей

15/07Пнд"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 16/07Втр"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 16/07Втр[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 15/07ПндШок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали 16/07ВтрНе отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 15/07Пнд"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике