"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала снимки мужчины, который занимает особое место в ее жизни.

Уже несколько недель Ольга Бузова находится в Колумбии, где проходят съемки нового реалити-шоу "Звезды в джунглях". Для телезвезды пребывание Южной Америке стало особенным событием, поэтому она в ежедневном формате делится с подписчиками в соцсетях новыми кадрами.

Рабочий процесс Бузовой скрашивает тайный поклонник. Недавно Ольга хвасталась огромным букетом красных роз, которые ей прислал некий Дмитрий. Причем имя телезвезда раскрыла случайно. Зоркие интернет-пользователи смогли разглядеть часть записки, оставленной в букете. Тогда знаменитость подогрела слух о новом романе.

Однако в жизни Бузовой немало мужчин, которые занимают особенное место в ее жизни. В числе любимых – Павел Бунин. Его нередко замечают в компании 38-летней телеведущей. Сегодня Ольга показала фото Павла своим подписчикам и поздравила его с днем рождения.

"Будь счастлив, здоров, и пусть все намеченные цели реализуются. Люблю тебя и всю твою семью", – написала знаменитость.

Ранее Ольга Бузова оконфузилась на сцене. Поющая телеведущая не ожидала, что заиграет минусовка, и публика услышит ее пение вживую. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".