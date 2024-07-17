"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости

Некогда крепкая дружба между балериной Анастасией Волочковой и скандальным актером Никитой Джигурдой разрушена.

Когда в Сеть просочилось видео, на котором Анастасия Волочкова и Никита Джигурда в нетрезвом состоянии лобызаются и оголяются во время домашней посиделки, их дружбе пришел конец. Балерина сочла, что именно актер слил в интернет кадры, на которых она запечатлена в неприглядном виде, ради того, чтобы опорочить ее.

Недавно Джигурда вновь появился в медиапространстве. Он заявил, что не раз хотел спасти Волочкову от алкоголизма. Эти слова едва ли не вывели из себя артистку. На VK Fest во время общения с журналистами балерина нелицеприятно высказалась о бывшем друге.

По словам Анастасии, Никита сам не святой, поэтому не имеет права нечто подобное говорить. Она припомнила ему, как однажды он выпил спиртовой настой мухоморов.

Артистка уверена: Джигурда постоянно пользовался ее популярностью ради пиара и неоднократно ее подставлял. "Всегда примазывался ко мне", – сказала танцовщица. Спустя время она также поняла, что Никита приносил в ее жизнь лишь стресс. Она назвала его неудачником и попрощалась с ним.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему дочь отказалась от ее фамилии. Слова балерины приводили "Дни.ру".