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Среда 17 июля

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"Видимость аншлага": Кравец возмущена фестивалем "сваливших" у Вайкуле

"Видимость аншлага": Кравец возмущена фестивалем "сваливших" у Вайкуле
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С 26 по 28 июля в Юрмале состоится музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. Певица и актриса Алена Кравец считает это сборище тусовкой "сваливших".

"Посмотрите на афишу фестиваля – там же сплошь иноагенты, ренегаты и отступники от Родины, – поражена Кравец. – Они больше особо нигде не нужны, вот Вайкуле и зазывает всяких бывших русских артистов к себе. Там когда-то пели Лолита, Долина, Киркоров. А теперь этот ее фестиваль превратился в междусобойчик "отъехавших". Как писал Антон Чехов, "прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут".

Но изменщиков, перебежчиков, по словам Кравец, нигде не любят, скорее презирают. Даже в Прибалтике. "Зал "Дзинтари" не продан целиком ни на один из дней этого "грандиозного фестиваля", как пишут о нем афиши, – говорит Алена. – Я специально зашла на сайт и увидела, что платить от 50 до 500 евро дураков мало. Там будут в основном приглашенные, чтобы создать видимость аншлага".

Больше всего Кравец возмущает то, что Вайкуле собирается снова перечислять деньги от сборов в помощь Киеву. "Это, видимо, на старости лет кровь в ней заиграла, ведь ее дядя служил у Гитлера, – считает Алена. – Вот и она со всей своей ранее скрываемой неприязнью к России старается помочь новым последователям некогда популярной в Европе идеологии. И собирает вокруг себя единомышленников. Это люди без Отчизны в сердце, которых наш народ больше никогда не примет."

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17 июля 2024, 08:34
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вайкуле и Ревва показали страсть в Юрмале

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