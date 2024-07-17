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Среда 17 июля

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ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке

ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке
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Шутки из фильмов часто уходят в народ и передаются из уст в уста. Проверьте свою память и улыбнитесь!

1. "Я вас категорически прошу не вмешиваться в моего ребенка!"

А. "Подкидыш";

Б. "Весна на Заречной улице";

В. "Мэри Поппинс, до свидания!".


2. "-Ну, будете у нас на Колыме…-Нет, уж лучше Вы к нам!"

А. "12 стульев";

Б. "Гараж";

В. "Бриллиантовая рука";


3. "Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше!

А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";

Б. "Берегись автомобиля!"

В. "Не может быть!"


4. "Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл"

А. "Дайте жалобную книгу!"

Б. "Девушка без адреса";

В. "Иван Васильевич меняет профессию".


5. "Кто не работает — тот ест!"

А. "Пес Барбос и необычный кросс";

Б. "Весна";

В. "Операция „Ы“ и другие приключения Шурика".


6. "Что характерно, обнаглели!"

А. "Любовь и голуби";

Б. "Мимино";

В. "Маленькая Вера".


7. "Полюбить — так королеву, проиграть — так миллион!"

А. "Москва слезам не верит";

Б. "Опасный возраст";

В. "Осенний марафон".


8. "Чувствуйте себя как дома! Да не забывайте, что в гостях!"

А. "Карнавальная ночь";

Б. "Афоня";

В. "Старые стены".


9. "А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен"

А. "Осенний марафон";

Б. "Пять вечеров".

В. "Формула любви".


ОТВЕТЫ

1. – А. "Подкидыш";

2. – В. "Бриллиантовая рука";

3. – А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";

4. – В. "Иван Васильевич меняет профессию";

5. – В. "Операция „Ы“ и другие приключения Шурика".

6. – А. "Любовь и голуби";

7. – А. "Москва слезам не верит";

8. – Б. "Афоня".

9. – В. "Формула любви".

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17 июля 2024, 10:11
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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