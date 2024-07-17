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Вторник 16 июля

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"Можете это писать папе, но не мне!": дочь Киркорова взорвалась из-за критики

"Можете это писать папе, но не мне!": дочь Киркорова взорвалась из-за критики
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Наследница народного артиста России Филиппа Киркорова не выдержала напора злопыхателей.

12-летняя Алла-Виктория – активный пользователь социальных сетей, у нее много поклонников, но и немало хейтеров. И те, и другие заметили, что в своих публикациях девочка нередко глумится над родителем. Это многие сочли странным, поэтому решили указать дочери Филиппа Киркорова на нелепость ее постов.

Например, недавно Алла-Виктория напомнила интернет-пользователям о скандале Филиппа Киркорова с "розовой кофточкой", который произошел в 2004-м. В интернете есть видео пресс-конференции, на ней артист хамит журналистке. Дочь певца использовала аудиозапись этого фрагмента и сняла пародийное видео. Для съемки она надела розовую кофточку, а щеки и подбородок раскрасила черным (создав эффект бороды). Открывая рот под реплики отца, Алла-Виктория дошла до того момента, когда родитель перешел на мат.

Вскоре под видео девочки появились шутки от пользователей Сети про "не ту дверь". Из-за глумления публики и критики дочь артиста взорвалась. "Можете это писать папе, но не мне!" – ответила Алла-Виктория. Девочка объяснила, что она может шутить над отцом, а остальные должны иметь уважение. Бестактность народа, как призналась наследница Филиппа Киркорова, ее "подбешивает".

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17 июля 2024, 01:05
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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