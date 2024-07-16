Пощадил: появились горячие подробности суда Киркорова и Успенской

Филипп Киркоров назвал новую сумму моральной компенсации.

Появились новые горячие подробности суда Филиппа Киркорова и Любови Успенской. Алена Жигалова, на канале которой вышло то самое скандальное интервью, ставшее поводом для судебного разбирательства, принесла публичные извинения артисту. Киркоров извинения принял, а также отозвал иск против журналистки.

Однако, несмотря на то, что Успенская пока не готова идти на мировую, Филипп Бедросович ее пощадил и снизил сумму моральной компенсации до пяти миллионов рублей. Здесь сыграло не благородство знаменитости, как многие могли подумать, а отсутствие в деле второго ответчика, каковым являлась Жигалова. По словам адвоката Киркорова Александра Добровинского, все деньги, которые поп-король получит от исполнительницы хита "Кабриолет", будут отправлены на благотворительность.



Напомним, конфликт между артистами возник в конце 2023 года после того, как Любовь Успенская в шоу "Алена, блин!" назвала своего давнего друга Филиппа Киркорова "женоненавистником". Артист посчитал себя оскорбленным и подал в суд на певицу, потребовав моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.