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Вторник 16 июля

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"Нарушают личное пространство": оказавшаяся в толпе Бородина устроила скандал в аэропорту

"Нарушают личное пространство": оказавшаяся в толпе Бородина устроила скандал в аэропорту
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Ксения Бородина предстала на публике не в лучшем свете.

Телеведущая Ксения Бородина устроила скандал в аэропорту Турции. Знаменитость решила пройти через фаст-трек без оплаты, поскольку, по ее словам, приобретать его "не было смысла", очередь была маленькой. Оказавшись в толпе, Ксения стала отстаивать право на свое место и отказалась пускать на него внезапно появившуюся женщину в сопровождении охранника.

Сотрудники аэропорта убедительно попросили ведущую вернуться в свою очередь, но это возмутило звезду до глубины души. Она стала ругаться, нецензурно выражаться и кричать. Бородина заявила, что мужчина нагло оттолкнул ее в сторону, тем самым, "нарушил личное пространство". Очевидцы тут же кинулись снимать произошедшее на телефоны.

Немного позже телеведущая предоставила объяснение своему нелепому поведению в личном блоге. Причина ее гнева кроется именно в том, что охранник женщины, с которой случился конфликт трогал ее, чего знаменитость категорически не приемлет. Именно поэтому она потеряла терпение и перестала владеть своими эмоциями.

В Сети по этому поводу разразились нешуточные споры. Часть пользователей без стеснения критикует Бородину, особо не выбирая выражений, припоминая, что еще совсем недавно телеведущая обещала встать на путь становления с психологом.

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16 июля 2024, 18:08
Ксения Бородина. Фото: YouTube/@ksenia.borodina
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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