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Вторник 16 июля

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В свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая

В свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая
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В профиле народной артистки России Дианы Гурцкая в популярной социальной сети появился необычный снимок.

Некоторое время после смерти мужа Диана Гурцкая не появлялась на публике, предпочитая скорбеть без лишнего внимания посторонних. Для артистки кончина супруга стала потрясением, поэтому она долго не могла оправиться от горя. Не так давно певица снова вернулась к участию в различных мероприятиях и концертах, радуя своим присутствием поклонников и коллег.

Кроме того, Диана Гурцкая опять охотно позирует фотографам. Например, недавно она приняла участие в красивой фотосессии в студии. Для некоторых снимков артистка предстала в белом воздушном платье, похожем на свадебное, и без очков, но с белой повязкой на глазах. Образ получился очень нежным, изящным.

Кадры с фотосессии, просочившиеся в Сеть, поистине можно назвать редкими, ведь в таких образах певица показывается крайне редко. Еще реже она снимает очки перед посторонними людьми. Остается лишь дождаться профессиональных снимков, чтобы в полной мере оценить результат.

Диана Гурцкая. Фото: соцсети

Ранее СМИ сообщили, что квартира 46-летней Дианы Гурцкая попала под обстрел. Новость сильно напугала поклонников. Певице пришлось выступить с заявлением. Слова народной артистки России приводили "Дни.ру".

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16 июля 2024, 15:16
Диана Гурцкая. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

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Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/www.globallookpress.com/
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.glaballookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф &quot;Почти смешная история&quot; (реж. Петр Фоменко)
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф "Почти смешная история" (реж. Петр Фоменко)

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