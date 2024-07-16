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Вторник 16 июля

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Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова

Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова
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Наследница Филиппа Киркорова надела розовую кофточку, чтобы потроллить отца.

Скандал с Филиппом Киркоровым и "розовой кофточкой" публика запомнила, наверное, на всю жизнь. Видео перепалки артиста с журналисткой Ириной Ароян в 2004 году набрало в интернете миллионы просмотров, а слова, которые разгоряченный певец тогда произнес, ушли в народ и стали фразеологизмами.

Недавно об этом скандале вспомнила 12-летняя дочь артиста Алла-Виктория, которая в последнее время активно ведет свой блог в популярной социальной сети. В новом видео она предстала перед зрителями в розовой кофточке и с нарочно испачканными в чем-то черном щеками и бородой.

Девочка открывала рот под аудиофрагмент того самого скандала, передразнивая знаменитого отца. Не обошлось без мата, ведь тогда артист не смог сдержаться и ответил рифмой на простое "да".

Как отнесся Киркоров к пародии дочери, пока неизвестно, но интернет-пользователи уверены: Алле-Виктории не избежать серьезного разговора с отцом.

Напомним, сейчас Алла-Виктория находится в Дубае, там она посещает школу. Не так давно дочь Филиппа Киркорова шокировала публику своим поведением в столовой. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

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16 июля 2024, 11:10
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Суровые, но справедливые: кто из знаменитостей воспитывает детей в строгости

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Акиньшина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с детьми. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мария Кожевникова с детьми. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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