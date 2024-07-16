Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье

Какие артисты поддерживают Пугачеву Тесты Новая любовь Сумишевского Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Вторник 16 июля

08:47Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье 04:11ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца 01:03"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 22:03"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана 21:3217 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только! 20:07Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали 18:28Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня? 17:46Не может забыть Эмбер? Депп закрутил роман с копией Херд – она россиянка 16:48"Страшно": Тодоренко подвергла опасности пятилетнего сына 15:58Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть 15:00"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14:45"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике 14:18Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила" 13:22ТЕСТ: узнайте иностранных звезд, снимавшихся в советском кино – их имена известны всему миру 12:20"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки 10:58Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали! 09:46"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры 04:12Алла Довлатова поделилась рецептом необычного летнего салата 00:07Бывший муж Бородиной готовится снова стать отцом 21:26Названо идеальное место для селфи и сториз: самые красивые кадры звезды делают здесь 21:10Надежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 18:26"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 15:15Тест: Чьи пельмешки? Угадай российских звезд по губам 12:55ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 12:24Тренд на внутренний туризм: в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах? 12:14Куда сходить в Москве: афиша с 15 по 21 июля 09:07[ТЕСТ] по фильмам о летнем отдыхе в СССР: ответь на 10 вопросов 06:16Нет доказательств – нет дела: обвиненная в сексе за деньги Решетова села в лужу 03:10Отели, СПА и развлечения: что предлагают новые российские курорты 03:09"Хочется любить долго, нежно, страстно": жених сплясал на концерте Лорак в Витебске 00:06"Отчаянно хочет увидеть сына": жена Карла III препятствует его встрече с принцем Гарри 21:24Тест для людей родом из Совесткого Союза: сколько эти продукты стоили в СССР – проверь себя 18:28Мама, я хочу тату: руководство для родителей и подростков по ответственному выбору татуировок 15:43Потерявший жену Сумишевский рассказал о своей новой молодой возлюбленной 15:30Врач Коньшина рассказала, как помочь ребенку с заиканием учиться в школе? 13:45ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре 12:33[ТЕСТ] по яркой биографии Михаила Пуговкина: к 101-летию именитого актера 10:28"Иногда меня болтает": 77-летняя Елена Преснякова раскрыла секрет своей стройности 09:10Психологи звезд шоу-бизнеса: как артисты преодолевают проблемы и что обсуждают с коучами 06:24Дочь Успенской откровенно рассказала о предательстве в семье и его последствиях 03:40Онкобольная Кейт Миддлтон не сможет поддержать принца Уильяма в ответственный день 00:03Сегодня Борису Клюеву могло бы исполниться 80 лет: вспоминаем яркие моменты из жизни актера 21:57Королева сообщила о ЧП: срочно потребовалась карета скорой помощи 20:35Уехавшую из России Тодоренко заподозрили в беременности 19:16Тест для знатоков авиации: угадай советский фильм по кадру самолета из СССР 19:16Заявивший о романе с 18-леткой Григорий Лепс снова остался один 17:57Алсу после скандала с разводом покинула Россию 17:24Муцениеце спешно покинула Москву на фоне судебного спора с Прилучным из-за детей 16:47"Никому ее не показываем": молодой фаворит Долиной рассекретил тайно рожденную дочь 16:41Надменная Долина унизила свою фанатку на глазах у изумленной толпы
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье

Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье
142

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, решил заняться бизнесом.

Сейчас SHAMAN находится на пике популярности. Он записывает песни, которые слушает вся Россия, снимает клипы, которые трогают поклонников, а также собирает стадионы и принимает участие в различных проектах. Казалось бы, что еще нужно для полного счастья? Но Ярослав, вероятно, решил использовать свою популярность по максимуму – он планирует заняться бизнесом.

Как сообщил телеграм-канал "Звездач", SHAMAN зарегистрировал одноименный товарный знак для продажи сувенирной продукции, аксессуаров и одежды. В числе вещей, который планирует артист продать поклонникам, – даже нижнее белье, уточняют журналисты. Судя по комментариям в Сети, многие с нетерпением ждут мерч от знаменитого артиста; признались, что обязательно купят в том числе нижнее белье бренда SHAMAN.

К слову, ранее Ярослав сказал, что не носит трусы, так как не видит в нем смысла. Столь откровенное заявление шокировало поклонников – в интернете активно обсуждалась эта тема. Кто-то поддержал артиста в его стремлении к "свободе", а некоторые восприняли слова артиста как шутку, ведь цель использования нижнего белья для многих очевидна.

SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Ранее SHAMAN попал под санкции Запада. Певец даже лишился ютуб-канала, где он и делился новыми работами с поклонниками. Артист убежден: это произошло, потому что он русский.

Подпишись в Telegram

16 июля 2024, 08:47
SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву

Фото: Продюсерский центр SHAMAN
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

"Никогда не озвучивал": SHAMAN рассекретил серьезные проблемы со здоровьем

SHAMAN попал на концерте в конфуз, озадачив странными выделениями

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца

ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца
Григорий Лепс – один из самых ярких и узнаваемых голосов российской эстрады. Но знаете ли вы все подробности его биографии и творческого пути? Проверьте свои знания в нашем тесте! Григорий Лепс – настоящая легенда отечественной музыки.

"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление
Певица Лолита Милявская опубликовала новое видео. В последнее время поведение Лолиты Милявской удивляет общественность.

"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана

"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана
Дима Билан рассказал журналистам о своем опыте. Одним из хедлайнеров первого дня VK Fest 2024, который проходил в Лужниках, стал певец Дима Билан.

17 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только!

17 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только!
Свадьба обошлась индийской паре в 600 миллионов долларов. В Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба, которую уже окрестили "торжеством века".

Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали

Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали
В семье режиссера Никиты Михалкова произошли важные изменения. Семья Никиты Михалкова достаточно большая, у него четверо детей и одиннадцать внуков.

Выбор читателей

14/07ВскТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 14/07ВскНадежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 15/07Пнд"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14/07ВскТест: Чьи пельмешки? Угадай российских звезд по губам 14/07Вск"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 15/07Пнд"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры