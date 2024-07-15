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Понедельник 15 июля

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17 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только!

17 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только!
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Свадьба обошлась индийской паре в 600 миллионов долларов.

В Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба, которую уже окрестили "торжеством века". Младший сын индийского мультимиллиардера Анант Амбани женился на наследнице фармацевтической компании Радхике Мерчант.

Фото: YouTube/@Bollywoodtime1

Пара пережила уже 17 месяцев торжества: с 2022 года они проводили по одному событию каждые шесть недель. Так, уже состоялись три помолвки, пара побывала в недолгом свадебном путешествии по Европе на роскошном круизном лайнере. Кроме всего этого, были проведены десятки свадебных индийских ритуалов.

Роскошь ощущалась во всем. Для бракосочетания специально построили храмовый комплекс. Среди гостей были замечены Бил Гейтс, Марк Цукерберг, Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Бейонсе и другие знаменитости. Для них приготовили более 100 люксовых автомобилей и частных самолетов, а в качестве свадебного подарка молодожены преподнесли каждому пришедшему разделить их праздник эксклюзивные сувениры и украшения. На стол подали более 100 различных видов самых дорогих индийских национальных блюд.

Фото: YouTube/@Bollywoodtime1

Всего на завершающие дни свадебной церемонии было приглашено около 1000 гостей, а затраты составили порядка 600 миллионов долларов. Таким образом, свадьба стала одной из самых дорогих и долгих в истории.

Невеста, разумеется, за столь внушительный срок успела сменить несколько нарядов. Только в минувшие выходные она продемонстрировала дизайнерское платье от кутюр, похвалилась семейными бриллиантами и удивила гостей пятиметровой вуалью. Но не только она отличилась на мероприятии, родственники молодоженов тоже могли похвастаться сари от самых известных кутюр и украшениями, вес которых исчислялся не в граммах, а в килограммах.

Фото: YouTube/@Bollywoodtime1

Но невеста затмила всех остальных в последние дни торжества. Особенно гостей покорило платье, выполненное в национальном стиле, каждый сантиметр которого был расшит жемчугом и золотом – роскошь, да и только!

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15 июля 2024, 21:32
Фото: YouTube/@Bollywoodtime1
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