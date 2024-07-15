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Понедельник 15 июля

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Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня?

Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня?
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Знакомые с детства мотивы практически каждый житель нашей страны знает наизусть, но помните ли вы, из какого мультфильма эта песня?

Любой мультфильм не лишен музыкального сопровождения. Современные мультипликационные фильмы для малышей сопровождают в основном бессмысленные и надоедливые мелодии. А вот раньше песни для таких произведений писались знаменитыми композиторами, они передавались из уст в уста и до сих пор не потеряли своей актуальности. Они стали даже более знамениты, чем мультфильмы, в которых исполнялись. Но мы предлагаем вспомнить, в каком мультфильме вы могли услышать знаменитые строки и пройти наш незамысловатый, но занимательный тест.

1. "Дружит с бабочкой цветок,

Дружим мы с тобою!"

А. "Катерок";

Б. "Приключения Незнайки";

В. "Четверо с одного двора".

2. "Когда живётся дружно,

Что может лучше быть!"

А. "Веселая карусель";

Б. "Леопольд и золотая рыбка";

В. "Аврора".

3. "Облака, Что вы мчитесь без оглядки?"

А. "Катерок";

Б. "Летучий корабль";

В. "Трям! Здравствуйте!".

4. "Если ясный день, это хорошо,

А когда наоборот — плохо."

А. "Крошка Енот";

Б. "День рождения кота Леопольда";

В. "Ну, погоди!".

5. "Эх, жизнь моя жестянка...

Да ну ее в болото!"

А. "Летучий корабль";

Б. "Котенок по имени Гав";

В. "Бременские музыканты".

6. "Может, ты снова в тучах мохнатых,

Вспышки орудий видишь вдали?"

А. "Площадь картонных часов";

Б. "Аврора";

В. "Волшебное кольцо".

7. "А нюх как у собаки.

А глаз как у орла!"

А. "По следам Бременских музыкантов";

Б. "Мойдодыр";

В. "Вовка в Тридевятом царстве".

ОТВЕТЫ

1 – В. "Четверо с одного двора"

2 – А. "Веселая карусель"

3 – В. "Трям! Здравствуйте!"

4 – Б. "День рождения кота Леопольда"

5 – А. "Летучий корабль"

6 – Б. "Аврора"

7 – А. "По следам Бременских музыкантов"

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15 июля 2024, 18:28
Фото: YouTube /@user-cu8fq8yr8f
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру

Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gtrffilms

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