"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике

Евгения Симонова – Принцесса из фильма "Обыкновенного чуда", Катя Снегирева из "Афони" и Дина Соловьева из "Школьного вальса". Утонченная, интеллигентная, скромная – настоящая звезда!



Евгения Симонова и в 69 лет остается красивой, стройной, изящной. Кажется, время не имеет над ней власти. Хотя сама актриса относится к комплиментам скептически. И смущается, когда ее начинают хвалить.

"Мой дедушка в 82 года говорил, что ему столько никто не дает – мол, максимум 81, - улыбается актриса. – Я тоже все о себе знаю, потому что в зеркало смотрюсь, вижу свою шею и руки. Но я не сторонница каких-то радикальных процедур - пытаюсь поддерживать себя мягкими средствами. И, может быть, удается чуть-чуть притормозить момент старения, чтобы моим внукам было не так противно на меня смотреть. Но у меня нет задачи выглядеть моложе".

Типаж, фактура и возраст актрисы очень востребованы в столичном театре им. Вл. Маяковского, в котором она служит почти полвека. Только что этот прославленный коллектив побывал в Беларуси на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Маяковцы привезли свой самый титулованный спектакль "Русский роман", рассказывающей о Льве Толстом и его семье. Это стало событием форума!

