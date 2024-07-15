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Понедельник 15 июля

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Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила"

Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила"
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В России бум на экранизацию сказок. На очереди – блокбастер по знаменитой поэме Александра Пушкина.

Компания "Марс Медиа" объявила исполнителей главных ролей в фэнтези-блокбастере "Руслан и Людмила". Главные роли в картине сыграют Рузиль Минекаев (исполнитель роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте") и Алена Долголенко ("Пророк. История Александра Пушкина").

"Руслан и Людмила" – первая законченная поэма Пушкина, первый его большой успех, – говорит режиссер картины Егор Чичканов. – Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций и смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, и сделать это современным киноязыком. В центре истории – молодые и яркие Руслан и Людмила, которые познакомятся на наших глазах и пройдут весь этот сложный путь, прежде чем стать теми самыми героями, которых мы привыкли представлять. Я стараюсь сделать так, чтобы с экрана сквозила жизнь во всех ее проявлениях, чтобы весь этот волшебный сказочный мир Пушкина ожил во всей своей красоте".

Фото: пресс-служба

Основной блок съемок новой версии великого произведения Александра Пушкина начнется весной 2025 года. В прокат "Руслан и Людмила" выйдет в 2027-м

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15 июля 2024, 14:18
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино

Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com

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