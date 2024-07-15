Какие артисты поддерживают Пугачеву Тесты Новая любовь Сумишевского Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Понедельник 15 июля

15:58Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть 15:00"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14:45"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике 14:18Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила" 13:22ТЕСТ: узнайте иностранных звезд, снимавшихся в советском кино – их имена известны всему миру 12:20"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки 10:58Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали! 09:46"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры 04:12Алла Довлатова поделилась рецептом необычного летнего салата 00:07Бывший муж Бородиной готовится снова стать отцом 21:26Названо идеальное место для селфи и сториз: самые красивые кадры звезды делают здесь 21:10Надежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 18:26"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 15:15Тест: Чьи пельмешки? Угадай российских звезд по губам 12:55ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 12:24Тренд на внутренний туризм: в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах? 12:14Куда сходить в Москве: афиша с 15 по 21 июля 09:07[ТЕСТ] по фильмам о летнем отдыхе в СССР: ответь на 10 вопросов 06:16Нет доказательств – нет дела: обвиненная в сексе за деньги Решетова села в лужу 03:10Отели, СПА и развлечения: что предлагают новые российские курорты 03:09"Хочется любить долго, нежно, страстно": жених сплясал на концерте Лорак в Витебске 00:06"Отчаянно хочет увидеть сына": жена Карла III препятствует его встрече с принцем Гарри 21:24Тест для людей родом из Совесткого Союза: сколько эти продукты стоили в СССР – проверь себя 18:28Мама, я хочу тату: руководство для родителей и подростков по ответственному выбору татуировок 15:43Потерявший жену Сумишевский рассказал о своей новой молодой возлюбленной 15:30Врач Коньшина рассказала, как помочь ребенку с заиканием учиться в школе? 13:45ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре 12:33[ТЕСТ] по яркой биографии Михаила Пуговкина: к 101-летию именитого актера 10:28"Иногда меня болтает": 77-летняя Елена Преснякова раскрыла секрет своей стройности 09:10Психологи звезд шоу-бизнеса: как артисты преодолевают проблемы и что обсуждают с коучами 06:24Дочь Успенской откровенно рассказала о предательстве в семье и его последствиях 03:40Онкобольная Кейт Миддлтон не сможет поддержать принца Уильяма в ответственный день 00:03Сегодня Борису Клюеву могло бы исполниться 80 лет: вспоминаем яркие моменты из жизни актера 21:57Королева сообщила о ЧП: срочно потребовалась карета скорой помощи 20:35Уехавшую из России Тодоренко заподозрили в беременности 19:16Тест для знатоков авиации: угадай советский фильм по кадру самолета из СССР 19:16Заявивший о романе с 18-леткой Григорий Лепс снова остался один 17:57Алсу после скандала с разводом покинула Россию 17:24Муцениеце спешно покинула Москву на фоне судебного спора с Прилучным из-за детей 16:47"Никому ее не показываем": молодой фаворит Долиной рассекретил тайно рожденную дочь 16:41Надменная Долина унизила свою фанатку на глазах у изумленной толпы 15:59"Музыка нас связала": молодая Муза рассказала об отношениях с 98-летним Зацепиным 15:51Народная артистка России Стриженова скончалась в монастыре в результате инсульта 14:22Минсельхоз Подмосковья дал советы по защите домашних животных от клещей 14:10"Бородатый краш": замужняя Рита Дакота мечтает о связи с 61-летним мужчиной 13:05Тест по советскому кинохиту: насколько хорошо вы знаете "Интердевочку"? 12:15Бросившая мужа-изменщика Нюша вмешалась в скандал Алсу и Абрамова 11:43Москвичам рассказали о схеме движения во время фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" 11:29ТЕСТ: угадайте советский фильм по звучащей там шутке или афоризму 11:13"Дети меня стесняются": как живет 55-летний Вячеслав Жеребкин из группы "На-На".
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида

"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида
574

Певица Лолита Милявская рискует снова стать "отмененной".

Из-за участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой 60-летняя Лолита Милявская едва не лишилась карьеры. Внешний вид и поведение артистки на так называемом мероприятии поразили общественность. Откровенный наряд и нелепое ползание по полу вызвали отвращение у народа, поэтому знаменитости пришлось публично извиняться.

После этого концерты Лолиты, оскандалившейся из-за своего поведения, стали отменять по всей стране. Несколько месяцев артистка сидела без работы, периодически снимая для социальных сетей видеоролики, в которых рассказывала об обычных домашних буднях.

Однако вскоре Лолите благодаря примерному поведению удалось выйти из числа опальных артистов. Она даже стала одной из ведущих "Премии МУЗ-ТВ 2024". Но спустя месяц после своего возвращения на сцену певица внезапно снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида.

На сей раз публика обратила внимание на выступление Лолиты в джинсах с откровенным разрезом от внутренней стороны бедра до ступни. В частности, артистку отчитал пранкер Сурен Каграманов в своем телеграм-канале. Он напомнил певице о рекомендациях Министерства культуры к внешнему виду артистов.

"Я насколько понимаю, выступление этой женщины в разорванных до темных щелей джинсах также попадает под рекомендации Министерства культуры", – отметил Сурен.

Кроме того, он рассказал, что получил множество сообщений с видеофрагментом выступления Лолиты. В них подписчики Каграманова выразили недоумение из-за откровенного наряда артистки. "Кто дал возможность появиться ей после просьбы о запрете ее как артиста?" – возмутился пранкер.

Подпишись в Telegram

15 июля 2024, 15:00
Лолита Милявская. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @prankersoryan✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Лолита отказалась только от одного продукта и стремительно похудела к Премии МУЗ-ТВ

Ксения Собчак сравнила Лолиту Милявскую со старой женщиной
Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть

Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть
Оксана Самойлова вынуждена была обратиться за помощью к медикам. Известная модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова оказалась в центре внимания на прошедшем в "Лужниках" VK Fest.

"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике

"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике
Евгения Симонова – Принцесса из фильма "Обыкновенного чуда", Катя Снегирева из "Афони" и Дина Соловьева из "Школьного вальса". Утонченная, интеллигентная, скромная – настоящая звезда! Евгения Симонова и в 69 лет остается красивой, стройной, изящной.

Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила"

Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила"
В России бум на экранизацию сказок. На очереди – блокбастер по знаменитой поэме Александра Пушкина. Компания "Марс Медиа" объявила исполнителей главных ролей в фэнтези-блокбастере "Руслан и Людмила".

ТЕСТ: узнайте иностранных звезд, снимавшихся в советском кино – их имена известны всему миру

ТЕСТ: узнайте иностранных звезд, снимавшихся в советском кино – их имена известны всему миру
Смотрите ли вы советское кино и знаете ли иностранных актеров, которые в нем снимались? Проверьте свои знания с нашим тестом! Советское кино привлекало внимание зрителей не только в СССР, но и за его пределами.

"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки

"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки
Поход актера Артура Смольянинова* на футбольный матч омрачил болельщик из России. 40-летний Артур Смольянинов*, живущий уже два года за границей, решил посетить финал Евро-2024.

Выбор читателей

14/07Вск[ТЕСТ] по фильмам о летнем отдыхе в СССР: ответь на 10 вопросов 14/07ВскТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 13/07СбтТест для людей родом из Совесткого Союза: сколько эти продукты стоили в СССР – проверь себя 14/07ВскНадежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 14/07Вск"Хочется любить долго, нежно, страстно": жених сплясал на концерте Лорак в Витебске 14/07ВскНет доказательств – нет дела: обвиненная в сексе за деньги Решетова села в лужу