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Понедельник 15 июля

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"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки

"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки
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Поход актера Артура Смольянинова* на футбольный матч омрачил болельщик из России.

40-летний Артур Смольянинов*, живущий уже два года за границей, решил посетить финал Евро-2024. Когда артист приближался к стадиону, его заметил соотечественник, который тоже пришел смотреть футбольный матч. Тот не смог сдержаться и высказал опальному артисту все, что о нем думает. Кадры инцидента появились в Сети.

Мужчина обматерил Смольянинова* за его высказывания о России, тем самым прилюдно унизив его. Оскорбительные слова задели актера, и тот ринулся в сторону обидчика. Почти дошло до драки, но Артура остановили его спутники. Соотечественник пообещал артисту, что по возвращении на родину того ждет расплата.

В беседе с журналистами унизивший Смольянинова* мужчина рассказал, что у него "накопилось", поэтому не смог промолчать при виде оскандалившегося актера. Правда, он жалеет, что его перепалка с Артуром не была артистичной. Мол, можно было бы сначала высказать лесть, а потом плюнуть в лицо.

Напомним, Артур Смольянинов* спешно покинул Россию в 2022 году как несогласный с политическим курсом страны. За границей артист раздал немало интервью, в которых крайне негативно высказывался о родине.

Артур Смольянинов* внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента; внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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15 июля 2024, 12:20
Артур Смольянинов (иноагент, экстремист). Фото: youtube.com/@tv2-media
Telegram / @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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