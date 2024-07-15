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Понедельник 15 июля

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"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры

"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры
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Когда смотришь на Ани Лорак, то хочется зашить себе рот, чтобы выглядеть так же подтянуто и сексуально. Ведь она похожа на красивую фарфоровую куклу, которой хочется любоваться и которую хочется беречь. О секрете своей идеальной фигуры и звезда рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"Мой секрет – медитация, умеренное питание, отказ от еды на ночь, йога, ежедневный 30минутный фитнес, – рассказала одна из самых любимых в России и Беларуси исполнительница. – Плюс у меня есть свой персональный тренер (показывает на сидящего рядом возлюбленного – обладателя титула "Мистер Испания" Исаак Виджраку – Прим. ред.)".

По словам Ани, для занятий спортом даже профессиональный зал не нужен. "Можно и дома пресс качать, делать приседания для красоты попы, – покрутилась артистка, чтобы похвастаться своими идеальными линиями тела, где нет ни грамма лишнего жира, ни одной ненужной складочки. – Я приседаю по 60 раз в день. К тому же для хорошей фигуры важна любовь – и мальчикам, и девочкам". Сама певица сегодня влюблена, окружена любовью, и, наверное, поэтому находится на пике физической и вокальной формы. Она – эталон женственности и красоты на нашей эстраде!

Хотя после завершения "Славянского базара в Витебске", где Ани Лорак давала и сольный концерт, и выступала на церемонии закрытия, она решила позволить себе маленькую слабость. "Сегодня поем драников, которые обожаю", – смеется артистка.

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15 июля 2024, 09:46
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Хочется любить долго, нежно, страстно": жених сплясал на концерте Лорак в Витебске

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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