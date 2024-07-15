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Бывший муж Бородиной готовится снова стать отцом

Бывший муж Бородиной готовится снова стать отцом
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Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной ответил на вопрос о пополнении в семье.

Бизнесмен и блогер Курбан Омаров после развода с Ксенией Бородиной обзавелся избранницей помоложе. 23-летняя Валерия (именно так зовут новую возлюбленную экс-мужа знаменитой телеведущей) не раз выражала готовность стать матерью. Курбан, судя по его публикациям в популярной социальной сети, тоже мечтает о рождении еще одного ребенка.

Например, в недавнем видео, которое появилось в интернете, Омаров признался, что планирует снова стать отцом. На вопрос подписчика о том, хочет ли он обзавестись вторым наследником, Курбан ответил, что мечтает о пополнении в семье. По словам блогера, он планирует обзавестись еще несколькими отпрысками.

Валерия подтвердила, что хочет от избранника как минимум троих детей. Такая перспектива нисколько не смущает мужчину. Похоже, одной дочери от телеведущей Ксении Бородиной ему недостаточно. Теперь он морально готовится к появлению на свет еще одного ребенка.

Курбан Омаров и его возлюбленная Валерия. Фото: соцсети
Курбан Омаров и его возлюбленная Валерия. Фото: соцсети

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в 2021 году. У экс-супругов есть общая наследница. В конце 2024 года дочери телезвезды и бизнесмена, Теоне, исполнится девять лет.

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15 июля 2024, 00:07
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: YouTube / @d_mir_travel
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От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

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