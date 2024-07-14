Названо идеальное место для селфи и сториз: самые красивые кадры звезды делают здесь

"Мы поедем, мы помчимся // На оленях утром ранним // И отчаянно ворвемся // Прямо в снежную зарю", – пела группа "Самоцветы". Действительно, напрасно называют Север – крайним. Ведь природа здесь потрясающая – камеру не хочется убирать!

Прежде про рыбацкий поселок Териберка мало кто слышал. Но все изменилось в 2014 году, когда на экраны вышел фильм Андрея Звягинцева "Левиафан". Приз Каннского кинофестиваля, "Золотой глобус" и номинация на "Оскар" сделали свое дело – народ поехал сюда со всего мира посмотреть на скелет мифологического морского чудовища, которое в картине использовалось как метафора государственной власти.

Но тогда, десять лет назад, Териберка не могла справиться с потоком всех желающих увидеть декорации фильма, Северное сияние, Полярный день и Баренцево моря. Сегодня же тут есть отели и кемпинги на любой вкус. Даже на самый взыскательный.

Взять хотя бы комфортабельный эко-отель CEDAR GRASS ТЕРИБЕРКА, что на самом берегу Баренцева моря.

Уникальные панорамные виды на морской берег, живописные скалы и сопки, на морскую бухту, куда приплывают киты, сделали это место самым популярным для селфи и сториз.

Судя по количеству отметок в социальных сетях, именно сюда стремятся блогеры и звезды за эффектными кадрами. Ведь от красоты дух захватывает. Это просто невероятное зрелище!..

А еще подкупает уровень комфорта. Здесь продумано все для идеального отдыха – есть и баня с елово-апельсиновой купелью прямо на берегу и меню из веников, и ресторан "Полярный кит".

Это самый северный ресторан в Европейской части России: 70-я параллель земного шара, 2000 км от Северного полюса, берег Ледовитого океана… В меню – свежайшие крабы, морские ежи и гребешки, строганина, мясо марала... Здесь кормят так вкусно, что даже вечно сидящие на диетах звезды не могут удержаться.

Но и вокруг отеля есть, что посмотреть – тут и кладбище старых кораблей, и пляж "драконьих яиц". Кажется, он создан природой для того, чтобы молча любоваться на пенные валы волн и слушать их таинственный шепот.

Словом, Териберка – это то место, куда хочется возвращаться, которым хочется любоваться, и где каждый обязательно оставит частичку сердца.