ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

"Хочется любить долго, нежно, страстно": жених сплясал на концерте Лорак в Витебске

Сольный концерт Ани Лорак стал одним из главных событий "Славянского базара в Витебске". На фестиваль искусств певица приехала с женихом – обладателем титула "Мистер Испания" звездой реалити-шоу Исааком Виджраку. И хотя кажется, что звезда может давать ему дома приватные сольные концерты, возлюбленный все равно появился на публичном выступлении Каролины. Слава Богу, все гонения несправедливые обвинения и время затворничества в прошлом.