[ТЕСТ] по фильмам о летнем отдыхе в СССР: ответь на 10 вопросов

Советские фильмы о летнем отдыхе были настоящими хитами и остаются любимыми для многих поколений. Проверьте, насколько хорошо вы помните эти культовые картины, пройдя наш тест.

Летний отдых на юге всегда был популярной темой в советском кино. Эти фильмы не только развлекали зрителей, но и задавали моду на путешествия и приключения. Вспомните ли вы, какой фильм стал законодателем моды на путешествие на юг на автомобиле? Или в каком фильме герои парковали машины прямо на пляже? Пройдите наш тест и проверьте свои знания о культовых советских фильмах о летнем отдыхе.

Вопросы

1. Какой фильм стал законодателем моды на путешествие на юг на автомобиле?

а) "Три плюс два"

б) "Дамы приглашают кавалеров"

в) "Будьте моим мужем"

г) "Из жизни отдыхающих"

2. В каком фильме герои допускают серьезные нарушения, паркуя машины прямо на пляже?

а) "Три плюс два"

б) "Дамы приглашают кавалеров"

в) "Будьте моим мужем"

г) "Из жизни отдыхающих"

3. Какой фильм рассказывает о трудностях с поиском жилья для отдыхающих на юге?

а) "Три плюс два"

б) "Дамы приглашают кавалеров"

в) "Будьте моим мужем"

г) "Из жизни отдыхающих"

4. В каком фильме героиня берет отпуск за свой счет и едет в Сочи, где сталкивается с шулерами?

а) "Три плюс два"

б) "Дамы приглашают кавалеров"

в) "Будьте моим мужем"

г) "Из жизни отдыхающих"

5. Какой фильм рассказывает о позднеосеннем отдыхе в крымском доме отдыха?

а) "Три плюс два"

б) "Дамы приглашают кавалеров"

в) "Будьте моим мужем"

г) "Из жизни отдыхающих"

6. В каком фильме герои вынуждены изображать семейную пару, чтобы найти жилье для отдыха?

а) "Три плюс два"

б) "Дамы приглашают кавалеров"

в) "Будьте моим мужем"

г) "Из жизни отдыхающих"

7. Какой фильм рассказывает о строительстве пансионата, которое мешает местным жителям?

а) "Спортлото-82"

б) "Танцплощадка"

в) "Асса"

г) "Моя морячка"

8. В каком фильме звучит песня "Перемен" группы "Кино"?

а) "Спортлото-82"

б) "Танцплощадка"

в) "Асса"

г) "Моя морячка"

9. Какой фильм является "кооперативным кино" и снимался за счет частных инвестиций?

а) "Спортлото-82"

б) "Танцплощадка"

в) "Асса"

г) "Моя морячка"

10. Какой фильм Леонида Гайдая стал законодателем моды на отдых в горах?

а) "Кавказская пленница"

б) "Спортлото-82"

в) "Танцплощадка"

г) "Асса"

Ответы на тест по фильмам о летнем отдыхе в СССР

1-а, 2-а, 3-в, 4-б, 5-г, 6-в, 7-б, 8-в, 9-г, 10-а