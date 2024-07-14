Тест: Чьи пельмешки? Угадай российских звезд по губам

Сможешь угадать известную личность по губам? Проверь свою фотографическую память.



Наши селебрити в погоне за модой нередко прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов, да порой могут так переусердствовать, что их не узнает родная мать. Однако частое мелькание по телевизору делает узнаваемыми даже их отдельные черты лица.

Конечно, зеркалом души являются глаза, но и губы могут многое сказать о человеке. Не ловили ли вы себя на мысли, что в диалоге с собеседником часто смотрите на то, как он говорит? Наверняка ловили, и не раз! А это значит, что подсознательно запомнили нижнюю часть его лица.

Неужели, рассматривая, как выступает на сцене или играет в кино очередная знаменитость, вы не делали то же самое? Что ж, пришло время это проверить. Предлагаем угадать звезду лишь только по изображению ее губ.