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Воскресенье 14 июля

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Тренд на внутренний туризм: в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах?

Тренд на внутренний туризм: в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах?
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В последние годы внутренний туризм набирает большие обороты. Люди все чаще замечают красоту вокруг и открывают для себя новые локации нашей необъятной страны. О том, как развивается тренд на внутренний туризм рассказал Николай Госман, основатель GOSMAN DEVELOPMENT, сооснователь SREDA BUSINESS RESORT.

Чем города-курорты привлекают туристов

Города-курорты привлекательны не только своими природными красотами, такими как море и горы, но и уникальной местной культурой и обычаями. Все больше новых мест для отдыха развиваются именно в таких уникальных локациях. Важной составляющей становится адаптация инфраструктуры для круглогодичного привлечения посетителей, например, в Архызе летом горнолыжные трассы превращаются в велосипедные маршруты. В курорте Манжерок на Алтае проводится крупный фестиваль искусств СКАЗ, который особенно привлекает творческих людей. Наши земли богаты новыми, еще не открытыми для туристов территориями, в отличие от Европы, где большинство локаций уже изучены.

В городах-курортах туристы могут заниматься активным отдыхом:

  • пеший трекинг — уникальная возможность исследовать природу и удаленные уголки местности, в которые сложно или невозможно добраться на машине. Это отличный способ насладиться красивыми пейзажами, исследовать исторические маршруты и познакомиться с местными обычаями;

  • велопрогулки — охватывают большие расстояния, позволяя насладиться свежим воздухом и заняться физической активностью. Это идеальный выбор для тех, кто любит движение и хочет увидеть как можно больше интересных мест, ведь на велосипеде это можно сделать намного проще, чем на машине;

  • сплавы по рекам и озерам — позволяют увидеть природные достопримечательности с воды. Это также прекрасная возможность отдыха на природе;

  • катания на лыжах и сноубордах — зимний активный отдых предоставляет возможность насладиться снежными пейзажами, спортивной активностью и культурой зимних спортивных курортов. Отличный выбор для любителей скорости и адреналина на свежем воздухе.

Эти виды активного отдыха дарят яркие эмоции и делают отдых на курорте не только приятным, но и запоминающимся опытом.

Для более расслабленного отдыха строятся целые ретрит-центры. В них можно позаботиться о своем ментальном здоровье, заняться йогой, фитнесом, духовными практиками. В таких местах проводятся мероприятия, направленные на расслабление души и тела.

Фото: личный архив Николая Госмана

Развитие внутреннего туризма улучшает качество жизни местных жителей

Развитие внутреннего туризма играет одну из ключевых ролей в улучшении качества жизни местных жителей. С потоком туристов в регионы наблюдается рост спроса на услуги, а это способствует созданию новых рабочих мест и улучшению финансового положения населения.

Однако перед развитием внутреннего туризма в России стоят несколько вызовов и проблем. Одним из главных является ярко выраженная сезонность, когда основная часть туристических поездок сосредоточена в летние месяцы. Это создает проблемы с перегрузкой инфраструктуры в пиковые периоды и нестабильностью рабочих мест в туристической сфере в остальное время года.

Чтобы справиться с этими вызовами, необходима инфраструктура, которая учитывает природные особенности регионов. Например, развитие зимнего туризма будет привлекать отдыхающих в холодные месяцы. Для этого нужно создавать и модернизировать горнолыжные курорты, заниматься организацией зимних экскурсионных маршрутов, развивать спортивные мероприятия в зимнее время. Такие меры помогут привлекать туристов не только летом, а также увеличат занятость местного населения на протяжении всего года.

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14 июля 2024, 12:24
Фото: freepik.com
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