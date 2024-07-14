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Воскресенье 14 июля

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Нет доказательств – нет дела: обвиненная в сексе за деньги Решетова села в лужу

Нет доказательств – нет дела: обвиненная в сексе за деньги Решетова села в лужу
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Юрист Антон Усков рассказал, какое наказание может грозить психологу Степановой за клевету.

После скандала с разводом Алсу Анастасию Решетову не осудил только ленивый. Многие обвиняют модель в том, что именно она стала причиной разлада в семье Абрамовых. На сторону исполнительницы хита "Зимний сон" встали не только коллеги по цеху. Психолог Вероника Степанова в своем телеграм-канале напрямую заявила, что Настю Решетову и Яна Абрамова действительно связывают отношения и назвала модель жрицей любви. Анастасия крайне возмутилась выпадом Степановой и решила наказать ее по закону.

Модель подала иск за клевету в ее адрес. Несмотря на то, что Степанова находится за границей, это не помешает в случае чего привлечь ее к ответственности. За клевету в российском законодательстве предусмотрено наказание в виде штрафа или вполне реальное лишение свободы. Однако по мнению Антона Ускова, руководителя юридической компании "Аристократ", Анастасия Решетова, скорее всего, проиграет суд против Вероники Степановой.

Фото: личный архив Антона Ускова

"Как таковой клеветы в ее адрес не было. Согласно статье 128.1 Уголовного кодекса РФ уголовная ответственность за клевету наступает, когда виновный знает о ложности сообщаемых им сведений и пытается распространить их таким образом, чтобы задеть честь и достоинство других лиц и подорвать их репутацию. Психолог нигде не упоминала о том, что модель получала деньги за секс, и все было сказано в очень завуалированной форме", – добавил юрист в беседе с "Дни.ру".

Таким образом, обвиненная в сексе за деньги Решетова, скорее всего, села в лужу, ведь если у нее на данный момент нет никаких доказательств, то нет и дела.

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14 июля 2024, 06:16
“Анастасия Решетова. Фото: соцсети / @volkonskaya.reshetova”
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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