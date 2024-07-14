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Суббота 13 июля

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"Отчаянно хочет увидеть сына": жена Карла III препятствует его встрече с принцем Гарри

"Отчаянно хочет увидеть сына": жена Карла III препятствует его встрече с принцем Гарри
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Король Великобритании Карл III, несмотря на болезнь и занятость, мечтает о поездке за океан ради встречи с сыном и внуками, но королева-консорт Камилла против этого.

Принц Гарри и Меган Маркл четыре года живут в США. Туда они переехали с сыном Арчи, а уже там обзавелись дочерью Лилибет. Отказавшиеся от королевских обязанностей супруги ведут обособленную жизнь, регулярно нелестновысказываясь об оставшихся в Великобритании родственниках. Все это разрушило некогда доверительные и теплые отношения между членами семьи.

Но, несмотря ни на что, Карл III все еще надеется на встречу с младшим сыном и его наследниками. Он мечтает о поездке в США, но жена короля Камилла препятствует его стремлениям оказаться рядом с уехавшими за океан родственниками. Она напоминает монарху о занятости, в частности, о визитах в Австралию и Новую Зеландию. Мол, сейчас важно это, а не встреча с сыном, который отказался от королевских обязанностей.

Журналист Том Куинн полагает, что Карл III совершит поездку в Калифорнию тайно, вопреки словам раздраженной Камиллы. "Он отчаянно хочет увидеть их", – отметил публицист. Король хочет, чтобы внук и внучка запомнили его как хорошего, доброго дедушку. А мысль о том, что этого так и не случится, его печалит.

Действительно, момент может быть упущен, ведь королю Великобритании Карлу III уже 75 лет. Тем более, не так давно у монарха обнаружили рак.

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14 июля 2024, 00:06
Король Карл III. Фото: YouTube / @royalchannel
lady.mail.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Isabel Infantes / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Christoph Meyer / dpa / www.globallookpress.com

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