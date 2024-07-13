Потерявший жену Сумишевский рассказал о своей новой молодой возлюбленной

Ярослав Сумишевский – один из участников фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". За кулисами с ним встретился корреспондент "Дни.ру".

От первого брака у Ярослава есть дочь Ксения, которая является участником волонтерского движения, помогает бездомным животным. Потом артист отдал свое сердце Наталье Бородкиной, которая была его концертным директором. Но, увы, она умерла после страшной автоаварии под Красноярском 6 февраля 2021 года.

Певец очень сожалел, что не успел зарегистрировать брак с Натальей. Еще до аварии они хотели сыграть свадьбу, но так и не сделали этого. У пары уже есть общий сын, но артист хотел, чтобы любимая родила ему еще детей, и мечтал, чтобы она официально стала Сумишевской. Сегодня Ярослав сам воспитывает сына Мирослава. "Люблю с ним проводить время на даче у родителей", – говорит артист.

Но, как известно, время лечит. И сегодня у 40-летнего Ярослава уже есть новая возлюбленная. "Я не буду говорить, кто она, – не очень охотно сказал Ярослав. – Она из Краснодара, младше меня на десять лет. Тоже занимается музыкой". По словам членов коллектива артиста, он даже от них скрывает свою новую подругу сердца.

